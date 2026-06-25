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Zbrzydła im rola buntowników? NASZ NEWS na temat dwojga sędziów TK

  • Polityka
  • opublikowano:
Trybunał Konstytucyjny / autor: Fratria
Trybunał Konstytucyjny / autor: Fratria

Sędziowie Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy składali ślubowanie przed prezydentem Nawrockim pojawili się dziś na naradzie Trybunału Konstytucyjnego ws. sporu kompetencyjnego, z wniosku prezydenta RP.

Oznacza to, że rzekoma solidarność z grupą buntowników, którzy ślubowali przed marszałkiem Czarzastym i notariuszem, jest zwykłą fikcją i medialną ustawką. W rzeczywistości sędziowie Bentkowska i Szostek nie torpedują prac Trybunału i uczestniczą w posiedzeniach oraz naradach.

Koniec buntu?

Najwyraźniej zbrzydła im już rola buntowników i outsiderów. Teraz rodzi się pytanie, jak tę sprawę oceni „kasta” sędziowska oraz ci sędziowie, którzy przez swoje polityczne zacietrzewienie oraz udział w maskaradzie u Czarzastego, nie mogą podjąć czynności orzeczniczych w TK.

WB

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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