Sędziowie Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy składali ślubowanie przed prezydentem Nawrockim pojawili się dziś na naradzie Trybunału Konstytucyjnego ws. sporu kompetencyjnego, z wniosku prezydenta RP.
Oznacza to, że rzekoma solidarność z grupą buntowników, którzy ślubowali przed marszałkiem Czarzastym i notariuszem, jest zwykłą fikcją i medialną ustawką. W rzeczywistości sędziowie Bentkowska i Szostek nie torpedują prac Trybunału i uczestniczą w posiedzeniach oraz naradach.
Koniec buntu?
Najwyraźniej zbrzydła im już rola buntowników i outsiderów. Teraz rodzi się pytanie, jak tę sprawę oceni „kasta” sędziowska oraz ci sędziowie, którzy przez swoje polityczne zacietrzewienie oraz udział w maskaradzie u Czarzastego, nie mogą podjąć czynności orzeczniczych w TK.
WB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763494-koniec-buntu-nasz-news-na-temat-dwojga-sedziow-tk
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