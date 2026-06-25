Czy na kolejnych konferencjach o odbudowie Ukrainy mamy do czynienia z wielkimi interesami, czy może z okazjami do „utopienia” wielkich pieniędzy?
W słynnym przedwojennym skeczu Konrada Toma „Sęk”, przypomnianym przez Edwarda Dziewońskiego w kabarecie Dudek, gdy Beniek Rapaport mówi, że jest interes do zrobienia, to rozmawiający z nim Kuba Goldberg pyta, ile można stracić. Tak samo jest z wielkimi interesami do zrobienia, o których mówiono 25 czerwca 2026 r. w Gdańsku na międzynarodowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy.
Od miesięcy przedstawiano gdańską konferencję o odbudowie Ukrainy jako rewelację na skalę światową. A skoro tak, to o konferencji powinien z wypiekami na twarzy mówić cały świat, bo podobno 25 i 26 czerwca 2026 r. w Gdańsku jest centrum tego świata. Ale chyba…
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