Senat w czwartek po godz. 10 rozpoczął posiedzenie. Senatorowie pochylają się m.in. nad ustawą mającą usprawnić rozpatrywanie przez sądy tzw. spraw frankowych. Senator Grzegorz Bierecki w czasie swojego wystąpienia ostro ocenił genezę kredytów frankowych. „To mechanizm, który nazywany jest w świecie finansów ‘wielkim strzyżeniem owiec’” - wskazał.
Senatorowie pochylają się dziś nad ustawą mającą usprawnić rozpatrywanie przez sądy tzw. spraw frankowych. Ustawa „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego” zawiera szereg zmian zmierzających do przyspieszenia procesów w takich sprawach, tak aby rozliczenie roszczeń banku i konsumenta odbywało się w trakcie jednego postępowania sądowego i w jednym orzeczeniu.
Kluczowe wystąpienie wygłosił senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki, który podziękował za tę ustawę i wskazał, że zawiera ona szereg dobrych rozwiązań. Zaznaczył, że wie, że są poprawki, które sprawią, że ustawa będzie jeszcze lepsza.
Ale nawet i bez poprawek mogę powiedzieć, że zagłosuję za. Ta ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rzeszy polskich rodzin, które zostały złapane w pułapkę frankową
— podkreślił.
„Wielkie strzyżenie owiec”
Grzegorz Bierecki postawił również diagnozę dotychczasowej sytuacji.
To mechanizm, który nazywany jest w świecie finansów „wielkim strzyżeniem owiec”
— mówił senator Bierecki, cytowany przez portal wPolsce24.
Znajduje się określoną grupę społeczną i dla niej tworzy się produkt po to, aby tę całą grupę pozbawić majątku. I to się stało w stosunku do setek tysięcy polskich rodzin. Ludzie, którzy zorganizowali ten proceder, pozbawiali ich majątku
— wskazał.
„Wina nie może pozostać bez kary”
Jak podkreślił, „co ważniejsze, uderzyli w grupę społeczną, grupę bezcenną dla społeczeństwa”.
Uderzyli w grupę młodych ludzi, aspirujących młodych ludzi, przedsiębiorczych, takich, którzy chcieli zrealizować swoje marzenia o własnym domu. I ci ludzie zostali pokrzywdzeni. Ta krzywda tych ludzi ma nie tylko wymiar materialny. To są zniszczone rodziny, to są samobójstwa, to są przetrącone życiorysy. Ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność
— zastrzegł Grzegorz Bierecki.
To nie może być tak, że państwo polskie będzie widziało wyłącznie procedury, które trzeba usprawnić i rozwiązać, ale że ten wątek tego wielkiego oszustwa, z którym mieliśmy do czynienia, o którym mówią przedstawiciele tych kilkuset tysięcy polskich rodzin, czyli milionów Polaków, że ten głos nie będzie usłyszany. My tutaj w Senacie słyszymy ten głos. Ja go przypominam, tylko przypominam i bardzo proszę, aby pan minister to usłyszał i przekazał to właściwym służbom, bo to trzeba tę sprawę podjąć. Nie tylko dlatego, że wina nie może pozostać bez kary, ale także po to, abyśmy chronili naszych obywateli przed innymi pomysłami
— mówił senator PiS.
Podziękowania dla Zbigniewa Ziobry
Senator Bierecki podziękował również Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości.
Muszę podziękować z tej trybuny panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro, który w Trybunale Sprawiedliwości bronił stanowiska frankowiczów i sprawił, że rząd polski w tamtym czasie zajął stanowisko, które było korzystne dla frankowiczów. To dzięki stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości, którym kierował wtedy pan minister Ziobro, nie było oporu wobec korzystnego dla frankowiczów wyroku TSUE, choć odmienne stanowisko zajmowało wtedy ówczesne kierownictwo Komisji Nadzoru Finansowego
— dodał Grzegorz Bierecki.
Trzeba nie tylko usprawnić procedury, ale także ochronić Polskę przed oszustami
— zaznaczył.
Po rozpatrzeniu wszystkich ustaw z porządku obrad odbędą się głosowania.
wPolsce24/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763474-senat-o-frankowiczach-grzegorz-bierecki-strzyzenie-owiec
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