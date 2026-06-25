Mentzen: Nie uwierzycie! Tusk powiedział prawdę!

Donald Tusk podczas konferencji prasowej przyznał, że patologie w szpitalach dzieją się w całej Polsce! „Czyli w całym kraju szpitalami nieudolnie zarządzają politycy Platformy, płacą miliony swoim niedouczonym kolegom lekarzom, zwalniają za zgłaszanie nieprawidłowości i za nic mają zdrowie i życie pacjentów” - zauważył Sławomir Mentzen w serwisie X.
Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej próbował tłumaczyć się z afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Niezależnie od tego, czy się komuś to opłaca, czy nie, będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy i tam, gdzie jest potrzebna prokuratura, ona już działa
— powiedział szef rządu.
Podkreślił, że jest w stałym kontakcie z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem, którego zobowiązał do „bardzo osobistej pieczy nad wszystkimi tymi sprawami”.
Jeśli będzie trzeba, to wrócą także do doniesień, które pojawiały się, trafiały do prokuratury ze Szpitala Południowego. To nie jest skala, która się różni od innych szpitali, ale na wszelki wypadek trzeba będzie sprawdzić wszystko do samego spodu, co działo się w tym szpitalu
— mówił.
„Tusk powiedział prawdę”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który zauważył, że Donald Tusk w zasadzie przyznał, że do patologii dochodzi w szpitalach w całej Polsce pod ich rządami.
Nie uwierzycie! Tusk powiedział prawdę! Przyznał, że patologie takie jak w Szpitalu Południowym są w całym kraju
— wskazał.
Czyli w całym kraju szpitalami nieudolnie zarządzają politycy Platformy, płacą miliony swoim niedouczonym kolegom lekarzom, zwalniają za zgłaszanie nieprawidłowości i za nic mają zdrowie i życie pacjentów
— napisał.
Od dawna mówię, że problemem jest system, dlatego trzeba go zmienić!
— dodał.
as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763449-mentzen-nie-uwierzycie-tusk-powiedzial-prawde
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