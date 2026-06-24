Nazwiska z saloniku VIP? Słowik odpowiada widzowi

Podczas audycji „Kanału Zero” z udziałem Patryka Słowika i Krzysztofa Stanowskiego padło pytanie od jednego z widzów. Chciał się on dowiedzieć od autora artykułów nt. nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym, dlaczego nie upublicznił nazwisk polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać ze specjalnie dla nich stworzonego saloniku VIP.
Sprawa saloniku VIP w Warszawskim Szpitalu Południowym i polityków, którzy mieli w nim przebywać, od samego początku afery budzi szczególne emocje.
Pytany o nazwiska Patryk Słowik odpowiedział, dlaczego dotąd ich nie ujawnił.
Rozmawiałem z Narodowym Funduszem Zdrowia i przekazałem część tych nazwisk NFZ do weryfikacji
– powiedział.
Przekazałem Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, że gdyby miała jakikolwiek kłopot z weryfikacją, to żeby się odezwali. Żeby nie okazało się, że nie znajdą i powiedzą: Nie było takiej sytuacji. Chętnie pomogę. Jestem święcie przekonany, że gdybyśmy podali te nazwiska, to byłby jeden wielki zmasowany atak: Jakim prawem „Kanał Zero” podaje nazwiska tych osób
– dodał.
Sprawa posłanki Pępek
Dopytywany przed widza o to, dlaczego jednak ujawnił nazwisko posłanki Pępek, Patryk Słowik odparł:
Jeżeli chodzi o posłankę Pępek, to w jej sprawie zostało zakończone postępowanie. Szpital zweryfikował jej świadczenie medyczne i przekazał oficjalnie, że nadużyła prawa. Tutaj postępowanie nie jest zakończone, natomiast posłanka Pępek to dobry przykład, bo gdy tylko to ujawniliśmy, to powiedziała, że to było naruszenie jej tajemnicy medycznej i ona pójdzie do sądu. Sądu się nie boję, ale moim zdaniem, taka jest moja opinia, ta historia od początku do końca jest historią o patologiach systemu, nie o patologii jednego czy drugiego polityka. Zapewniam, że te nazwiska ujrzą światło dzienne.
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Kanał Zero/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763447-nazwiska-z-saloniku-vip-slowik-odpowiada-widzowi
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