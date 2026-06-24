TYLKO U NAS. Brudna gra Tuska ws. afery! Cieszyński apeluje

„Usłyszeliśmy bardzo dużo bulwersujących informacji i teraz trzeba jedna po drugiej wszystko zweryfikować, sprawdzić. Dlatego że widać, co teraz robi Donald Tusk. On chce zdyskredytować każdego, kto w tej sprawie pomyli się choćby o milimetr” - mówił o nowych informacjach ws. afery szpitalnej KO Janusz Cieszyński na antenie Telewizji wPolsce24.
Poseł PiS, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się do nowych informacji ws. afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Tę sprawę trzeba wyjaśnić bardzo dogłębnie. I tutaj jako Prawo i Sprawiedliwość na pewno tego nie odpuścimy
— powiedział.
Natomiast myślę, że trzeba też uważać, dlatego że tutaj każde słowo się liczy. Wczoraj usłyszeliśmy bardzo…
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