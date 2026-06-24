Bojkot dwójki sędziów TK zgłoszonych przez PSL i Polska 2050. "Nie podpisali się na liście obecności"

  • Polityka
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Trybunał Konstytucyjny / autor: Fratria
Trybunał Konstytucyjny / autor: Fratria

Jak czytamy na stronie Trybunału Konstytucyjnego, zwołane na dziś posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK nie odbyło się z powodu braku kworum. „Pomimo fizycznej obecności w Trybunale Konstytucyjnym, dwoje sędziów – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek – nie złożyło podpisu na liście obecności” - poinformowano.

Bojkot prac TK

Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek nie pierwszy raz traktują w podobny sposób swoje obowiązki. W maju dwójka sędziów, zgłoszonych odpowiednio przez PSL i Polskę 2050, oświadczyło, że nie będą orzekać w pełnych składach, z - jak to ujęto - „dublerami” i bez pozostałych czterech nowych sędziów.

Takie oświadczenie złożyli oni 13 maja 2026 roku w sekretariacie prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.

Czterech sędziów przed prawdziwym ślubowaniem

Bentkowska i Szostek to sędziowie, od których prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie, odbyło się ono zgodnie z procedurą.

Prezes TK Bogdan Święczkowski dopuścił ich do orzekania.

Prezydent nie przyjął na razie ślubowania od pozostałych czterech nowych sędziów wskazanych przez PO i Lewicę. Są nimi Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Ann Korwin-Piotrowska i Marcin Dziurda. Ci w kwietniu złożyli swoiste pseudoślubowanie w Sejmie w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego.

Wobec prezydenta bez prezydenta

Owa ceremonia miała kuriozalny przebieg, ponieważ cała czwórka powtarzała formułę, zgodnie z którą „przysięgali wobec prezydenta”, którego nie było na miejscu.

Prezes TK nie dopuścił ich zatem do pracy i jeszcze w kwietniu wyjaśnił swoją decyzję.

Z pozostałą czwórką osób wybranych na urząd sędziego spotkałem się indywidualnie, każdemu z nich przekazałem, iż niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby, wobec prezydenta RP, a takie ustalenie muszę mieć, żeby uznać, że ktoś nawiązał stosunek służbowy sędziego TK

— przekazał wówczas Bogdan Święczkowski.

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SC/TK

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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