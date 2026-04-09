Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski na konferencji prasowej oznajmił, że dwójce sędziów TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, przydzielił już sprawy i pokazał gabinety. Natomiast pozostałe cztery osoby wybrane przez Sejm do TK nie objęły urzędu, gdyż nie złożyły ślubowania wobec głowy państwa. „Oczywiście jak każdy obywatel RP, mają prawo przychodzić do TK, spotykać się w bibliotece, składać pisma w biurze podawczym. Każdego obywatela RP zachęcam, żeby w TK bywał” - zaznaczył prezes TK.
W dniu dzisiejszym spotkałem się z dwoma sędziami TK i czterema osobami, które zostały wybrane na stanowisko sędziego TK. Wszystkim sześciorgu pogratulowałem wyboru przez Sejm RP, bo to jest duże wydarzenie dla każdej osoby, którą Sejm RP wybierze na sędziego
— powiedział prezes TK Bogdan Święczkowski.
Następnie odbyłem spotkanie z dwójką sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta. Muszę z satysfakcją poinformować Państwa, że Państwo sędziowie objęli stanowiska sędziów, zostały im przydzielone sprawy, w dniu jutrzejszym otrzymają spory, głównie skargi konstytucyjne, tak żeby mogli się zająć rozpoznawaniem tych najważniejszych dla Polaków spraw związanych z ich prawami i wolnościami. Sędziowie zapoznali się ze swoimi gabinetami, już w nich usiedli jako sędziowie TK
— zaznaczył.
Z pozostałą czwórką osób wybranych na urząd sędziego spotkałem się z każdym z nich indywidualnie, każdemu z nich przekazałem, iż niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby, wobec prezydenta RP, a takie ustalenie muszę mieć, żeby uznać, że ktoś nawiązał stosunek służbowy sędziego TK
— przekazał prezes TK.
„Każdego obywatela RP zachęcam, żeby w TK bywał”
Wydarzanie, które miało dzisiaj miejsce w Sejmie nie mogę uznać za z łożenie ślubowania wobec pana prezydenta, chyba że prezydent mnie poinformuje, że takie spotkanie w Sejmie on uzna za złożenie ślubowania wobec niego. W innym przypadku nie mogę tego zrobić i nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy. W związku z powyższym nie jestem w stanie uznać, iż mogą objąć obowiązki sędziego TK. Nie jestem w stanie im przydzielić spraw, nie mogę im także zapewnić obsługi czy też gabinetów
— mówił.
Oczywiście jak każdy obywatel RP, mają prawo przychodzić do TK, spotykać się w bibliotece, składać pisma w biurze podawczym. Każdego obywatela RP zachęcam, żeby w TK bywał
— dodał.
Jeżeli zmieni się sytuacja formalno-prawna i prezydent przyjmie ślubowania od osób wybranych na stanowiska sędziego lub zajdzie inna okoliczność wynikająca z decyzji samego TK, to także Państwo się o tym dowiecie
— dodał.
„Nie nawiązali stosunku służbowego”
Bogdan Święczkowski ocenił pseudoślubowanie, które miało miejsce w Sejmie.
Dzisiejsze wydarzenie, które miało miejsce w Sejmie, oceniam negatywnie. Uważam, że te osoby, które zostały wybrane na stanowisko sędziów, podjęły najgorszą decyzję z możliwych, biorąc udział w pewnym występie, spektaklu medialnym, organizowanym na potrzeby polityków moim zdaniem, ale ja staram się trzymać TK jak najdalej od polityków, od ich decyzji politycznych
— mówił.
Czworo tych Państwa wybranych na stanowisko sędziego nie objęło dzisiaj urzędu, nie nawiązali stosunku służbowego
— podkreślił.
