Wyszło na jaw, czym naprawdę jeździ Andrzej Duda

Gdy tylko pojawiły się pogłoski, że Andrzej Duda jeździ teraz Porsche 911, ruszyła lawina komentarzy. Luksus, prestiż, sportowy pazur? Jednak teraz wypłynęły prawdziwe kulisy tej historii i mocno kontrastują z medialnym szumem.
Dziennikarze Radia ZET i „Newsweeka” przekazali, że Andrzej Duda ma jeździć legendarnym Porsche 911. Wskazywano, że były prezydent wybrał wyjątkowo drogi model, a jego cena potrafi sięgać nawet 1,5 mln zł. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiała krakowska firma Auto Gamma swoim wpisem na Facebooku.
Od zwykłych kierowców po najważniejsze osoby w Państwie – każdy zasługuje na perfekcyjne światła. Dziś nasz warsztat odwiedził naprawdę niesamowity klient. Mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Polski, Pana Andrzeja Dudę. Nasz zespół zajął się jego Porsche Boxster 981, przeprowadzając kompleksowe polerowanie reflektorów. Efekt? Lampy odzyskały fabryczny blask i klarowność, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i idealny wygląd. Bardzo dziękujemy za zaufanie i przemiłą wizytę!
— przekazano.
Ile może być warte auto b. prezydenta?
Boxster 981, produkowany w latach 2012–2016, to lekki roadster z centralnym silnikiem, ceniony za świetne prowadzenie. Choć Porsche kojarzy się z ogromnymi kosztami, ten model na rynku wtórnym jest znacznie bardziej przystępny. W zależności od wersji, stanu i historii auta ceny wahają się od ok. 150 do nieco ponad 300 tys. zł — daleko od kwot sugerowanych w medialnych spekulacjach.
Czytaj także
FB/wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763416-wyszlo-na-jaw-czym-naprawde-jezdzi-andrzej-duda
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.