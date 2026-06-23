TK wydał postanowienie. Nowa KRS atakuje

Trybunał Konstytucyjny na swojej stronie internetowej opublikował informację o wydaniu postanowienia zabezpieczającego w związku ze sprawą wniosku grupy posłów - dotyczy on procedury wyboru przez Sejm sędziowskich członków KRS. W postanowieniu tym - jak przekazano na stronie TK - wezwano Radę i jej członków do „powstrzymywania się od wykonywania kompetencji do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących powołania KRS w jej obecnym składzie”.
Trybunał Konstytucyjny w komunikacie prasowym poinformował, że wydał postanowienie zabezpieczające w sprawie dotyczącej procedury wyboru Krajowej Rady Sądownictwa.
Trybunał Konstytucyjny wydał dziś (23 czerwca) postanowienie zabezpieczające w sprawie dotyczącej procedury wyboru Krajowej Rady Sądownictwa (sygn. akt K 7/26). W postanowieniu wezwał Radę i jej członków do powstrzymywania się od wykonywania kompetencji do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących powołania KRS w jej obecnym składzie
— przekazał.
W świetle dzisiejszego postanowienia TK stanowisko KRS w sprawie statusu osób wybranych przez Sejm na sędziów TK jest bezprawne. Przypominamy, że do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa nie należy kontrolowanie składu Trybunału Konstytucyjnego, a artykułowane w tym zakresie wezwania czy apele nie wywołują wiążących skutków dla jakiegokolwiek organu i pogłębiają chaos konstytucyjny
— poinformował TK.
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Stanowisko nowego KRS
Tymczasem nowa KRS stwierdziła, że zgodnie z konstytucją osoba wybrana przez Sejm na stanowisko sędziego TK „jest z chwilą dokonania wyboru sędzią tego Trybunału”.
Wszelkie działania, które uniemożliwiają lub utrudniają sędziom wybranym do Trybunału Konstytucyjnego objęcie przez nich urzędu i podjęcie czynności orzeczniczych w Trybunale godzą w ich niezawisłość. Tego rodzaju działania prowadzą także do faktycznego skrócenia określonej w konstytucji kadencji sędziów TK
— czytamy.
W stanowisku KRS oceniono też, że część sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejmu w marcu br. nie może nadal wykonywać swoich obowiązków związanych ze statusem sędziego TK.
Uniemożliwienie części prawidłowo wybranych sędziów TK wykonywania przez nich obowiązków służbowych powoduje, że wszystkie tworzone w Trybunale Konstytucyjnym składy orzekające są nieprawidłowe, z uwagi na całkowite pomijanie w nich części sędziów będących już sędziami Trybunału Konstytucyjnego
— czytamy.
Zdaniem KRS pozbawia to Trybunał „możliwości realizowania jego ustrojowej roli”. Rada zaapelowała ponadto do wszystkich organów państwa „o podjęcie niezwłocznie działań potrzebnych do umożliwienia wszystkim prawidłowo wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywania obowiązków sędziowskich”.
Mocna ocena
Suchej nitki na działaniach nowej KRS nie zostawił prof. Kamil Zaradkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego.
Zdaje się, że 1200 zł na rękę za dzień pracy w „odnowionej” neoKRS i wydawania jawnie niekonstytucyjnej treści uchwał trzeba będzie zwracać. Z odsetkami. Btw. zatrudnicie w KRS kogoś, kto ma o Konstytucji choć blade pojęcie
— napisał.
as/X/trybunal.gov.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763367-tk-wydal-postanowienie-nowa-krs-atakuje
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