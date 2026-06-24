Prof. Marcin Matczak próbował przekonywać internautów do idei przebaczenia Ukrainie zbrodni wołyńskiej. Jego argumentacja wywołała jednak konsternację internautów. Tezy te dosadnie skomentował profesor Stanisław Żerko.
Prawnik prof. Marcin Matczak wpisem zamieszczonym w mediach społecznościowych zszokował opinię publiczną, próbując uprawiać symetryzm w relacjach z Ukrainą.
Ciekawe, co by się stało, gdyby dzisiaj jakiś polski polityk oficjalnie przemówił do Ukraińców takimi słowami: „Przebaczamy wam Wołyń. I prosimy o przebaczenie za krzywdy, które my wyrządziliśmy wam — za akcję „Wisła”, za spalone cerkwie, za to, czego sami się dopuściliśmy”. Myślę, że w ciągu godziny zostałby zmiażdżony: „Zdrajca”. „Agent Bandery”. „Kto cię upoważnił, żebyś wybaczał w imieniu pomordowanych?”. „Najpierw ekshumacje, najpierw niech oni nas przeproszą — a potem zobaczymy”. Rozszarpano by tego człowieka na strzępy. Dla dzisiejszej prawicy taki gest jest po prostu nie do pomyślenia
— stwierdził.
A przecież coś takiego się u nas wydarzyło w roku 1965. Dwadzieścia lat po Auschwitz polscy biskupi napisali do biskupów niemieckich słynne „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” — do Niemców, którzy wymordowali miliony Polaków. Reakcja władzy była dokładnie taka, jaką przed chwilą sobie wyobraziliście. Gomułka nazwał gest pojednania „targowicą” i „świństwem”. Premier Cyrankiewicz pisał oficjalnie, że żadne dokumenty biskupie nie wymażą hitlerowskich zbrodni. Na rezydencji arcybiskupa Kominka ktoś wymalował: „Zdrajca”. Wybaczenie było dla komunistów dokładnie tym, czym wybaczenie Wołynia jest dziś dla prawicy — czymś niewyobrażalnym, równoznacznym ze zdradą
— stwierdził.
Komuniści byli ateistami, więc można ich postawę zrozumieć. Dla marksisty wybaczenie nie jest wartością — to sentymentalna słabość. Ich niezdolność do przebaczenia była przynajmniej spójna z tym, w co wierzyli. Gomułka nie czytał wieczorem „Kazania na Górze” i nie udawał, że broni Ewangelii. Prymas Wyszyński określał ich postawę jednym słowem: „spoganienie” — dodając z ulgą, że to spoganienie oficjalnej władzy, a nie narodu, który umie przebaczać. Sam wybaczył wprost „po chrześcijańsku, w duchu Ewangelii Chrystusowej, zgodnie z Modlitwą Pańską i nauką Soborową”
— przekonywał.
Komuniści wymachiwali czerwonym sztandarem — dzisiaj prawica wymachuje krzyżem i różańcem. Chce być przedmurzem chrześcijaństwa, obrońcą cywilizacji „zbudowanej na Ewangelii”, przed bezbożnym liberalizmem. Ale jednocześnie wybaczenie Wołynia jest tak samo nie do pomyślenia, jak wybaczenie Niemcom dla Gomułki. Ci sami ludzie codziennie odmawiają „Ojcze nasz”. Codziennie mówią: „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Chrystus mówił: przebaczaj nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Całe chrześcijaństwo opiera się na krzyżu, który sam jest aktem przebaczenia — „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Ale nasi obrońcy krzyża uznali, że kiedy chodzi o nasz naród, o naszą ranę, to tak daleko akurat Ewangelia nie sięga
— atakował Matczak.
Komuniści przynajmniej nie udawali. Nie wybaczali i nie twierdzili, że są chrześcijanami. Prezydent Nawrocki, chrześcijanin przecież, oraz jego towarzysze w wierze nie wybaczają, choć nazywają siebie obrońcami chrześcijaństwa. Według tak szanowanego przez nich Prymasa Tysiąclecia to „spoganienie”. Ale im jakoś to się klei
— pisał.
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Mocne komentarze
Wpis wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
JPRD
— napisał za pomocą grafiki prof. Stanisław Żerko.
Ta, bo jakby Niemcy nadawali jednostce wojskowej imię bohaterów SS, to ktokolwiek z Polaków by poszedł i powiedział „przebaczamy Wam nazizm”. Panie Marcinie, serio Pan to chyba robi tak jak Korwin-Mikkę - dla atencji
— wskazał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Wkleiłbym tu screen o torturowaniu monologami, ale nie będę szedł na łatwiznę - czy w 1965 roku RFN nazywał oddziały na cześć Waffen-SS, stawiał pomniki działaczom NSDP, wypierał się Holocaustu? (Tak wiem denazyfikacja nie przebiegła idealnie).
— wskazał Marcin Łuniewski, publicysta, autor książek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763363-matczak-porownuje-polakow-do-banderowcow-profesor-jprd
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