Afera Koalicji Obywatelskiej związana z sytuacją w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie do niedawna pracował młody lekarz-milioner z KO i gdzie istniał „salonik VIP” dla polityków tej partii i ich rodzin, wywołała powszechne oburzenie społeczne. Politycy KO mają ogromny problem z odpowiedziami na pytania w tej sprawie. Tak było też w przypadku Roberta Kropiwnickiego, który zaczął się zachowywać w dziwny sposób wobec dziennikarzy wPolsce24.
O sprawę afery KO w Szpitalu Południowym posła KO Roberta Kropiwnickiego pytał m.in. reporter Telewizji wPolsce24 Daniel Machnowski. W odpowiedzi Kropiwnicki zażądał… legitymacji dziennikarza.
A jakie ma pan prawo do legitymowania mnie?
— zapytał Daniel Machnowski.
Jestem posłem. Pokaże pan legitymację?
— zapytał Kropiwnicki, po czym dziennikarz pokazał legitymację, a polityk KO zrobił jej zdjęcie telefonem.
Proszę bardzo, niewygodne pytania, będą konsekwencje
— podkreślił dziennikarz.
W innej sytuacji Kropiwnicki oburzył się na zadającego mu pytania o aferę KO red. Rafała Jarząbka.
Naprawdę pan będzie biegał za mną po Sejmie?! Proszę pokazać pana legitymację prasową. Zwrócę się do marszałka o to, żeby… Już sobie ją sfotografuję. Uprawia pan absolutnie niedopuszczalną praktykę szczucia
— mówił wyraźnie zdenerwowany Kropiwnicki, fotografując przepustkę sejmową dziennikarza.
Zabawny komentarz Stanowskiego
Taką nerwową postawę Kropiwnickiego wobec dziennikarzy Telewizji wPolsce24 dobitnie skomentował na X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Kropiwnicki w tym tygodniu zrobił prawie tyle samo zdjęć legitymacjom różnych dziennikarzy, którzy mają czelność go pytać, co ma mieszkań
— napisał Stanowski.
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tkwl/Telewizja wPolsce24/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763355-skandal-posel-ko-atakuje-dziennikarzy-wpolsce24-stanowski-kpi
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