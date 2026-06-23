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Skandal! Poseł PO atakuje dziennikarzy wPolsce24, Stanowski kpi

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: screenshot Telewizja wPolsce24/poprawa jakości obrazu AI/X
autor: screenshot Telewizja wPolsce24/poprawa jakości obrazu AI/X

Afera Koalicji Obywatelskiej związana z sytuacją w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie do niedawna pracował młody lekarz-milioner z KO i gdzie istniał „salonik VIP” dla polityków tej partii i ich rodzin, wywołała powszechne oburzenie społeczne. Politycy KO mają ogromny problem z odpowiedziami na pytania w tej sprawie. Tak było też w przypadku Roberta Kropiwnickiego, który zaczął się zachowywać w dziwny sposób wobec dziennikarzy wPolsce24.

O sprawę afery KO w Szpitalu Południowym posła KO Roberta Kropiwnickiego pytał m.in. reporter Telewizji wPolsce24 Daniel Machnowski. W odpowiedzi Kropiwnicki zażądał… legitymacji dziennikarza.

A jakie ma pan prawo do legitymowania mnie?

— zapytał Daniel Machnowski.

Jestem posłem. Pokaże pan legitymację?

— zapytał Kropiwnicki, po czym dziennikarz pokazał legitymację, a polityk KO zrobił jej zdjęcie telefonem.

Proszę bardzo, niewygodne pytania, będą konsekwencje

— podkreślił dziennikarz.

W innej sytuacji Kropiwnicki oburzył się na zadającego mu pytania o aferę KO red. Rafała Jarząbka.

Naprawdę pan będzie biegał za mną po Sejmie?! Proszę pokazać pana legitymację prasową. Zwrócę się do marszałka o to, żeby… Już sobie ją sfotografuję. Uprawia pan absolutnie niedopuszczalną praktykę szczucia

— mówił wyraźnie zdenerwowany Kropiwnicki, fotografując przepustkę sejmową dziennikarza.

Zabawny komentarz Stanowskiego

Taką nerwową postawę Kropiwnickiego wobec dziennikarzy Telewizji wPolsce24 dobitnie skomentował na X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.

Kropiwnicki w tym tygodniu zrobił prawie tyle samo zdjęć legitymacjom różnych dziennikarzy, którzy mają czelność go pytać, co ma mieszkań

— napisał Stanowski.

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tkwl/Telewizja wPolsce24/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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