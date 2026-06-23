Nie żyje były poseł i prezydent miasta

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Zmarł Józef Nowicki / autor: Fratria
Zmarł Józef Nowicki / autor: Fratria

Zmarł były poseł oraz prezydent Konina Józef Nowicki – poinformował na platformie społecznościowej obecny prezydent miasta Piotr Korytkowski. Polityk miał 82 lata.

Z wielkim smutkiem żegnam śp. Józefa Nowickiego - byłego parlamentarzystę, prezydenta Konina w latach 2010-2018, mojego poprzednika na tym stanowisku

— napisał Korytkowski.

Józef Nowicki

Józef Nowicki urodził się 14 sierpnia 1944 r. w Wieprzycach (woj. lubuskie). W 1981 r. ukończył studia na wydziale ekonomiki pracy Wyższej Szkoły Ruchu Zawodowego w Moskwie. W czasach PRL-u działał w Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W latach 1993-2005 trzykrotnie zdobywał mandat posła z list SLD. W partii pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego jej struktur w województwie wielkopolskim. W 2005 r. nie wywalczył miejsca w parlamencie, startując z drugiego miejsca na liście SLD.

W 2010 r. jako kandydat SLD zwyciężył w wyborach na prezydenta Konina - w drugiej turze zdobył 53,57 proc. głosów i tym samym pokonał kandydata PO Wiesława Steinke. W 2014 r. uzyskał reelekcję - w drugiej turze uzyskał 52,24 proc. głosów, wygrywając z kandydatką PO Małgorzatą Waszak. Startował również w wyborach na prezydenta miasta w 2018 r. - zdobył 19,83 proc. głosów w pierwszej turze i zajął trzecie miejsce.

Po wyborach w 2018 zakończył aktywne życie polityczne. Trzy lata później zadebiutował jako autor fabularnej książki „Garbate szczęście”.

as/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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