Zełenski przekroczył granicę. Miażdżąca ocena, ciekawa analiza

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Polsce / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Polsce / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

84 proc. internautów uważa, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „przekroczył granicę gróźb i kłamstw” wobec Polski. To wynik analizy Res Futura Data House. Zbadano komentarze po wywiadzie Zełenskiego dla TSN.

Res Futura Data House przeanalizowała 16 mln komentarzy po wywiadzie Zełenskiego dla ukraińskiej stacji. Kto, według internautów, ma rację w konflikcie wywołanym przez decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia „bohaterów UPA”?

Zełenski przesadził?

Tylko 16 proc. badanych stwierdziło, że rację w sporze o „bohaterów UPA” i Order Orła Białego ma prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ta grupa zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że „podsyca antyukraińskie nastroje dla politycznego zysku”.

W ocenie 84 proc. ukraiński przywódca „przekroczył granicę gróźb i kłamstw wobec sojusznika, który go utrzymuje”.

Res Futura zwraca uwagę, że ok. 5 proc. komentarzy mogło pochodzić od botów.

X/Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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