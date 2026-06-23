Absurd. Ludzie Żurka płacili za... hipnotyzera

„Gazeta Wyborcza” ujawniła, że Prokuratura Krajowa zatrudniła…. biegłego „hipnotyzera”, który miał zająć się wprowadzeniem w trans jednego z gangsterów oskarżonych w sprawie zbrodni z lat 90. W ten wątpliwy sposób chciano ustalić miejsce ukrycia ciała ofiary.
Pod rządami koalicji 13 grudnia prokuratura zmienia się w prawdziwy cyrk. Okazało się, że biegli od Waldemara Żurka postanowili zatrudnić do pracy… hipnotyzera.
„Gazeta Wyborcza” ujawniła, że Prokuratura Krajowa zleciła zahipnotyzowanie Jarosława J. ps. „Jakubek”. „Hipnotyzerowi” doktorowi Andrzejowi Kaczorowskiemu wyznaczono stawkę 300 złotych za godzinę. Faktura została wystawiona pod hasłem:”Postanowienie na przeprowadzenie czynności hipnozy na odblokowanie pamięci pana Jarosława J.”
Faktura została zaakceptowana przez Joannę Pawlik-Czyniewską z wrocławskiego wydziału Prokuratury Krajowej.
Warto zauważyć, że polskie prawo zabrania stosowania hipnozy w postępowaniu karnym. Mimo to - co potwierdził sam Kaczorowski - zahipnotyzował on „Jakubka” a następnie prokurator zadawała mu pytania.
Wątpliwości
Co więcej, z protokołu, do którego dotarła „GW” wynika, że w „badaniu” oprócz prokurator Pawlik-Czyniewskiej i podejrzanego, brali udział policjanci i jego obrońcy. Miała się tam znaleźć informacja, że prokurator protokowała osobiście badanie, a całość nagrywana była policyjną kamerę.
W materiałach, które trafiły do sądu, pojawiły się jednak tylko: postanowienie, lakoniczny protokół oraz faktura.
Obraz prokuratury
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował mecenas Bartosz Lewandowski.
Jeśli ktoś pyta o to, w którym miejscu jesteśmy jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to niedawno Prokuratura Krajowa zatrudniła… hipnotyzera
— drwił.
as/Gazeta Wyborcza
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763342-absurd-ludzie-zurka-placili-za-hipnotyzera
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.