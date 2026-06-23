Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który postanowił wesprzeć swojego następcę na stanowisku w sporze z Polską i zwrócić Order Orła Białego, nagle w mediach społecznościowych złagodził swoje stanowisko i zaapelował o dialog. Z czego wynika taka nagła zmiana postawy? Swój pogląd na tę sprawę przedstawił na X Leszek Miller, były premier.
Spór Polski z Ukrainą rozpoczął się od skandalicznej decyzji ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”, czyli zbrodniczej formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Prezydent Nawrocki zapowiedział, że za ten ruch odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego, ale dał czas ukraińskiej głowie państwa na refleksje. Ta nie nastąpiła, wobec czego polski prezydent zrealizował swoją zapowiedź. Niestety, ten ruch nie otrzeźwił ukraińskich elit politycznych, a wręcz przeciwnie - byli prezydenci Ukrainy, w tym Petro Poroszenko, w solidarności z Zełenskim odesłali swoje Ordery Orła Białego. Jednak już wczoraj złagodził swoje stanowisko i w mediach społecznościowych zaapelował o dialog z Polską.
Wyzwania, przed którymi stoi Ukraina, wymagają zdrowego, dorosłego, profesjonalnego, państwowego podejścia. Paczki z orderami pojechały do Warszawy. Wszyscy wylaliśmy zrozumiałe emocje. A teraz wszyscy musimy się uspokoić. Polska to nasz strategiczny sąsiad, sojusznik, państwo, przez które przechodzi ogromna część naszego bezpieczeństwa, logistyczny hub zaopatrzenia w broń naszych Sił Zbrojnych, kraj, od którego w dużej mierze zależy nasze wejście do UE i NATO. Za czasów mojej kadencji nieprzypadkowo była naszym głównym europejskim i euroatlantyckim adwokatem
— apelował we wpisie zamieszczonym na X Poroszenko.
Polska to kraj, który przyjął ponad milion ukraińskich uchodźców, i oni potrzebują dobrych stosunków między naszymi narodami. Dlatego ukraińsko-polskie relacje to nie plac zabaw dla hype’u, wzajemnego obrażania i politycznej kapitalizacji na emocjach. Dlatego czas zatrzymać eskalację tam, gdzie potrzebne są chłodna głowa, profesjonalna dyplomacja i państwowa odpowiedzialność
— dodał.
Dlaczego Poroszenko zmienił narrację?
Z czego wynika taka zmiana nastawienia Poroszenki? Były premier Leszek Miller wskazuje, że w Polsce sprzedawane są produkty jego korporacji cukierniczek Roshen. Zbojkotowanie tych produktów przez Polaków mogło przynieść mu wymierne staty.
Złagodniał, bo załamuje się sprzedaż w Polsce produktów jego firmy Roshen
— napisał na X Leszek Miller.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763335-dlaczego-ukrainski-prezydent-tak-zlagodnial-miller-wyjasnia
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