Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że będzie „prosił o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia”. - Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u - dodał szef rządu.
Premier, nawiązując też do kolejnych doniesień o medykach z różnych części Polski, którzy dyżurują po 488 godzin w miesiącu lub 120 godzin non stop, zaznaczył, że ma to wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.
Liczę na bardzo szybkie działanie. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u
— powiedział Tusk. Wskazał, że będzie prosił o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
Rekomendacje ministrów
Zaznaczył, że czeka też na rekomendacje ministra sprawiedliwości i minister zdrowia, żeby uniemożliwić uprzywilejowane korzystanie z publicznej ochrony zdrowia.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763325-nerwowy-ruch-tuska-zapowiada-powazna-rozmowe-z-szefostwem-nfz
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