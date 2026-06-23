Nerwowy ruch Tuska! Zapowiada "bardzo poważną" rozmowę z szefostwem NFZ

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Radek Pietruszka
autor: PAP/Radek Pietruszka

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że będzie „prosił o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia”. - Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u - dodał szef rządu.

Premier, nawiązując też do kolejnych doniesień o medykach z różnych części Polski, którzy dyżurują po 488 godzin w miesiącu lub 120 godzin non stop, zaznaczył, że ma to wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

Liczę na bardzo szybkie działanie. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u 

— powiedział Tusk. Wskazał, że będzie prosił o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.

Rekomendacje ministrów

Zaznaczył, że czeka też na rekomendacje ministra sprawiedliwości i minister zdrowia, żeby uniemożliwić uprzywilejowane korzystanie z publicznej ochrony zdrowia.

Czytaj także

tkwl/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych