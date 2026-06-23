Po przegranym referendum i utracie władzy nad lokalnymi strukturami KO były już prezydent Krakowa Aleksander Miszalski nie schodzi z pierwszych stron lokalnych mediów. Portal LoveKraków zwrócił właśnie uwagę, że w ostatnim czasie pojawiły się dwa głośne nagrania z jego udziałem. Na jednym z nich polityk siedzi sobie nocą… na chodniku.
Miszalski na chodniku
Jednym z najnowszych materiałów, który zaczął krążyć w sieci, jest nagranie pokazujące byłego już prezydenta Krakowa siedzącego na chodniku w centrum miasta. Film wywołał lawinę komentarzy i spekulacji dotyczących jego zachowania…
Zostało opublikowane przez profil „Dzielnica I – Magia Starego Miasta”. Filmik był opatrzony opisem o takiej treści: „Tak się bawi elita. Krakowskie Stare Miasto, kolejna spokojna noc mieszkańców…”. Na nagraniu widać też Dariusza Partykę, członka Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Pracuje też w Zarządzie Transportu Publicznego
— czytamy.
A jak tę scenę z nagrania tłumaczy wspomniany Partyka?
Jestem tam, bo po prostu spotkałem wtedy Aleksandra Miszalskiego na mieście. Mieliśmy zupełnie inne plany, a nasze drogi przecięły się dosłownie na chwilę. Byłem wtedy samochodem, więc nawet nie piłem alkoholu. Nie chcę oceniać zachowania pana Miszalskiego, bo to był jego prywatny czas. Mogę natomiast powiedzieć, że nie widziałem tam nic niestosownego. Nie zachowywał się w sposób gorszący, nie stwarzał żadnych problemów i nie robił nic, co uzasadniałoby całe to zamieszanie
— mówił radny serwisowi LoveKraków.
Potańcówka z Musiałem
Zainteresowanie wzbudziło jeszcze jedno nagranie, z jednej z imprez (potańcówki), zorganizowanej przez aktora Macieja Musiała.
W pewnym momencie na wydarzeniu pojawił się Aleksander Miszalski. – Olku, chciałbyś coś powiedzieć? – zapytał go Maciej Musiał. Były prezydent wziął mikrofon do ręki i przemówił do zgromadzonych
— relacjonuje krakowski portal i jak opisuje dalej, Miszalski nie mógł dokończyć swojej „przemowy”, ponieważ z tłumu padały obraźliwe sformułowania w jego kierunku. Choć obecny tam na miejscu i wspomniany przez b. prezydenta przewodniczący klubu KO w RMK Grzegorz Stawowy stwierdził, że wbrew twierdzeniom niektórych, Aleksander Miszalski nie został na potańcówce „wybuczany”.
Wydaje się więc, że słusznie lokalny portal pyta - co dzieje się z byłym prezydentem Krakowa?
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763308-miszalski-noca-na-chodniku-kolejne-nagrania-kraza-w-sieci
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