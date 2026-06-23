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Prezydent Nawrocki poruszył salę! "Miałem 20 lat, gdy zostałem mężem i ojcem..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji Poland Future Summit / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji Poland Future Summit / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Prezydent Karol Nawrocki mówiąc o kryzysie demograficznym mógł zaskoczyć część odbiorców! Głowa państwa podzieliła się własnymi przeżyciami sprzed laty, jak również wskazała… na kryzys męskości! „Ja miałem 20 lat, gdy zostałem - drodzy państwo - jednocześnie mężem i ojcem już wówczas dwuletniego syna. Mieszkałem w pokoju 14 m². Musiałem ciężko pracować (…) i nie zastanawiałem się czy rodzina mi się opłaci, czy mi się nie opłaci” - opowiadał Nawrocki.

Problem z demografią

Prezydent wystąpił podczas otwarcia konferencji „Poland Future Summit” zorganizowanej w Warszawie przez Centrum Strategii Rozwoju. Mówił o wyzwaniach w obszarze bezpieczeństwa i gospodarki, ale skupił się przede wszystkim na demografii.

Podkreślił, że zarówno w Polsce, jak w całej Europie mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i brakiem zastępowalności pokoleń. Jak mówił, tylko w 2025 roku w Polsce zmarło o 160 tys. osób więcej niż się urodziło. To tak - dodał - jakby z mapy Polski zniknęło miasto wielkości Olsztyna. Nawrocki przestrzegał przed negatywnymi konsekwencji zapaści demograficznej np. właśnie dla bezpieczeństwa i gospodarki.

Musimy więc dołożyć wszelkich starań, i mówię tutaj nie tylko o władzach państwowych, o całym działaniu legislacyjnym, ale mówię też o biznesie (…), aby zatrzymać postępujący problem z demografią w Polsce i w całej Europie. I wierzę, że dzięki dzisiejszej dyskusji, temu spotkaniu, Polska stanie się centrum refleksji o kryzysie demograficznym w całej Unii Europejskiej

— powiedział prezydent.

Zaznaczył, że jedną z jego pierwszych inicjatyw ustawodawczych była propozycja zerowej stawki podatku PIT dla rodziców dwójki i więcej dzieci.

Bardzo mi przykro, że jeszcze nie została ta ustawa przyjęta przez polski parlament, ale wierzę, że to się niebawem zmieni

— powiedział Nawrocki.

Dodał, że cieszy się, iż w parlamencie jest konsensus w kwestii konieczności podwyższenia drugiego progu podatkowego i że postrzega to jako „tworzenie pewnych ram dla przełamania kryzysu demograficznego”.

Przy konsensusie w polskim parlamencie nie rozumiem, dlaczego dzisiejsza władza, dzisiejszy rząd nie podejmuje tej inicjatywy

— powiedział Nawrocki.

Eksplozja bezdzietności i polityka migracyjna

Mówił, że w całej Europie nastąpiła „eksplozja bezdzietności” oraz o „błędach państw zachodnich, które kryzys demograficzny zastępowały błędami w zakresie polityki migracyjnej”.

Bo tak to już jest, gdy pojawia się kryzys demograficzny to następuje presja migracyjna, a presja migracyjna w Europie Zachodniej problemu nie rozwiązała, tylko przyniosła z jednej strony gettoizację życia, problemy asymilacyjne, pewne zamieszki społeczne i to z czym dzisiaj zmaga się Europa Zachodnia

— powiedział Nawrocki.

To nie jest i to nie będzie polska droga, my nie będziemy kryzysu demograficznego zastępować uleganiem presji migracyjnej (…). Dla Polski nieuleganie presji migracyjnej, a jasne postawienie na polską rodzinę i na systemy prawne, które z tym kryzysem będą walczyć w ramach naszej społeczności stanowić będą rozwiązanie

— dodał prezydent.

Mówił też o znaczeniu przedsiębiorców i biznesu w walce z kryzysem demograficznym. Z jednej strony zachęcał przedsiębiorców do wspierania pracowników, którzy chcą założyć rodzinę i mieć dzieci, a z drugiej strony podkreślał, że biznes nie może być poddany zbytnim obciążeniom i nadregulacji.

Miałem 20 lat…”

Prezydent mówił też, że o negatywnym wpływie w całej Europie zmian kulturowych i egoizmu na demografię oraz ocenił, że mamy też do czynienia z kryzysem męskości. W tym momencie Nawrocki podzielił się swoim osobistym przeżyciem i podjęciem ważnego (i pięknego) obowiązku!

Ja miałem 20 lat, gdy zostałem - drodzy państwo - jednocześnie mężem i ojcem już wówczas dwuletniego syna. Mieszkałem w pokoju 14 m². Musiałem ciężko pracować, cztery razy w tygodniu trenowałem, byłem w trakcie robienia doktoratu i nie zastanawiałem się czy rodzina mi się opłaci, czy mi się nie opłaci, tylko po prostu chciałem mieć żonę i dzieci. Uznawałem to za swój obowiązek

— wskazał prezydent.

Kryzys męskości to z całą pewnością coś, co wpływa także na nasze problemy demograficzne, i wierzę, że to z Polski pójdzie taki mocny sygnał tego, że mężczyźni nie wahają się podejmować wyzwań także w zakresie zakładania rodziny i budowania nas pod względem demograficznym

— mówił dalej.

Musimy stawiać rodzinę i człowieka, godność człowieka i całej rodziny w centrum naszych zagadnień gospodarczych, zagadnień bezpieczeństwa, ale także w kontekście myślenia o demografii, i wtedy wierzę, że wszystko będzie dobrze

— podsumował.

Na zakończenie prezydent złożył życzenia z okazji Dnia Ojca.

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olnk/PAP/X/prezydent.pl

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