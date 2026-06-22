Order Zełenskiego już w Polsce. Co teraz? Ruch po stronie Tuska

  • Polityka
  • opublikowano:

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w poniedziałek Kancelaria Prezydenta odebrała Order Orła Białego odesłany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. By formalności stało się zadość, musi też nastąpić opublikowanie postanowienia prezydenta w tej sprawie z kontrasygnatą premiera - dodał.

Czytaj także

Podczas dzisiejszej rozmowy z Polsat News Leśkiewicz przekazał, że Order Orła Białego, który został odesłany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w poniedziałek został odebrany w Kancelarii Prezydenta RP i trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji.

Natomiast formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera

— dodał Leśkiewicz. Rzecznik wyjaśnił, że premier Donald Tusk musi złożyć podpis pod postanowieniem prezydenta, które zostanie opublikowane w Monitorze Polskim .

Leśkiewicz zaznaczył, że order przyznany Zełenskiemu w 2023 r. „nikomu nie może zostać przyznany po raz kolejny”.

Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta

— powiedział.

Sytuacja jest pokłosiem odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co z kolei jest konsekwencją nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia „Bohaterów UPA” jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył - odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych