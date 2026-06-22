Order Zełenskiego już w Polsce. Co teraz? Ruch po stronie Tuska

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w poniedziałek Kancelaria Prezydenta odebrała Order Orła Białego odesłany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. By formalności stało się zadość, musi też nastąpić opublikowanie postanowienia prezydenta w tej sprawie z kontrasygnatą premiera - dodał.
Podczas dzisiejszej rozmowy z Polsat News Leśkiewicz przekazał, że Order Orła Białego, który został odesłany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w poniedziałek został odebrany w Kancelarii Prezydenta RP i trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji.
Natomiast formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera
— dodał Leśkiewicz. Rzecznik wyjaśnił, że premier Donald Tusk musi złożyć podpis pod postanowieniem prezydenta, które zostanie opublikowane w Monitorze Polskim .
Leśkiewicz zaznaczył, że order przyznany Zełenskiemu w 2023 r. „nikomu nie może zostać przyznany po raz kolejny”.
Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta
— powiedział.
Sytuacja jest pokłosiem odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co z kolei jest konsekwencją nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia „Bohaterów UPA” jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W sobotę prezydent Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Ukraiński prezydent zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co – jak zaznaczył - odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763295-order-zelenskiego-juz-w-polsce-co-teraz-ruch-po-stronie-tuska
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