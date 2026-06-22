"Silni razem" usunięci z serwisu Muska. Konto Tuska też oberwało!

Z serwisu X zniknęło wiele kont prorządowych trolli skupionych wokół ruchu „Silnych razem”. Strata ta spowodowała mocny spadek liczby obserwujących premiera Donalda Tuska, co tylko pokazuje, że zasięgi szefa polskiego rządu były sztucznie budowane.
BiznestAlert.pl ujawnił, że administracja platformy X dokonała akcji zawieszania kont trolli związanych z ruchem #SilniRazem oraz hashtagiem #SnaW, czyli internetowych bojówek Koalicji Obywatelskiej.
Działania muliplikacyjne, polegające na masowym udostępnianiu treści politycznych przez wiele kont w krótkim czasie, są uznawane za łamanie regulaminu platformy i podlegają natychmiastowej moderacji
— przekazał X w oficjalnym komunikacie.
Dziś w nocy administracja X dokonała likwidacji kont powiązanych z ruchem #SilniRazem #SnaW
— przekazał profil Res Futura Data House.
Jeszcze raz przypominamy, według nowych zasad X działania multiplikacyjne tzw. spam polityczny, nie mają wpływu na zasięg (dotarcie) i są szybko usuwane z przestrzeni informacyjnej
— dodał.
Straty Tuska
Internauci zwracają uwagę, że w wyniku czystki mocno obserwujących ubyło premierowi Donaldowi Tuskowi.
Oficjalne konto premiera Donalda Tuska odnotowało wyraźny spadek liczby followersów. Według szacunków i obserwacji pojawiających się w mediach społecznościowych oraz analiz Res Futura Data House, ubytek w krótkim czasie mógł wynieść rzędu 100–127 tysięcy kont
— zauważył internauta „Proboszczeł”.
Drwiny w sieci
Usunięcie kont służących do siania propagandy obecnego rządu wywołało lawinę drwin w sieci.
Sytuacja ucieszyła nawet… Polskę 2050, czyli koalicjantów Tuska. Na oficjalnym koncie zamieszczono bowiem roześmiano emotikonkę.
Bojówki Giertycha usunięte z X, teraz będą ulotki z fejkami i inwektywami rozrzucać
— napisał Waldemar Buda, europoseł PiS.
Koń ma wiecznie pod górkę…
— drwił Jan Kanthak, uderzając w Romana Giertycha.
Oj
— napisał Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski.
Panie Qniu (Roman Giertych) doczekałeś się uznania cię za wylęgarnię trolli
— wskazał Cezary Gmyz, dziennikarz.
60 silniczków przestało mnie obserwować
— zauważył Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Imo zamach na demokrację, pora obrazić administrację USA
— żartował Patryk Spaliński, lider „Akcji Restart”.
Super fajnie tylko miałem wszystkie te łajzy pobanowane, a teraz muszę robić to od nowa. Wielkie dzięki panie Elon Musk
— szydził Rafał Otoka-Frąckiewicz, publicysta.
To dlatego straciłem kilkuset obserwujących, po których nie ma śladu w statystykach. Sieć na Wybory Giertycha 2.0, którą tak szumnie zapowiedział, zostanie zlikwidowana zanim tę fabrykę nienawiści i hejtu dla Tuska stworzy.
— napisał znany internauta „Max Hubner”.
as/X/Biznes Alert
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763292-silni-razem-usunieci-z-serwisu-muska-konto-tuska-tez-oberwalo
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