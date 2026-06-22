Pogarda i przemoc. PiS składa zawiadomienie do prokuratury po skandalu w Białymstoku

  • Polityka
  • opublikowano:
Echa skandalu w Białymstoku / autor: Scotch Mist, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Echa skandalu w Białymstoku / autor: Scotch Mist, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Prawo i Sprawiedliwość składa zawiadomienie do prokuratury po dantejskich scenach, które miały miejsce przed budynkiem Sejmiku Województwa Podlaskiego, gdzie nie chciano wpuścić Polaków sprzeciwiających się paktowi migracyjnemu.

Dziś w Białymstoku złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury po skandalicznych wydarzeniach na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

— poinformował w serwisie X Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i były minister aktywów państwowych.

Publiczne obrady władze KO i PSL zamieniły w pokaz pogardy dla mieszkańców. Siłowe blokowanie dostępu do sesji, przemoc i próby uciszania obywateli nie mają nic wspólnego z wizją samorządu

— zaznaczył.

Wasza buta i arogancja ma już krótki termin ważności. Rozliczymy Was

— zapowiedział.

O co chodzi?

Przypominamy, że miesiąc temu podczas obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego doszło awantury. Przeciwnicy paktu migracyjnego nie zostali wpuszczeni na salę obrad podlaskiego sejmiku, gdzie wojewódzcy radni debatowali nad stanowiskiem sprzeciwiającym się paktowi.

SKANDAL w podlaskim Sejmiku - ochrona nie wpuszcza ludzi na publiczne obrady, a zarząd województwa z KO i PSL po cichu próbuje przeforsować promigracyjne stanowisko!

— alarmował poseł PiS Sebastian Łukaszewicz we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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