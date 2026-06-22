Prawo i Sprawiedliwość składa zawiadomienie do prokuratury po dantejskich scenach, które miały miejsce przed budynkiem Sejmiku Województwa Podlaskiego, gdzie nie chciano wpuścić Polaków sprzeciwiających się paktowi migracyjnemu.
Dziś w Białymstoku złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury po skandalicznych wydarzeniach na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego
— poinformował w serwisie X Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i były minister aktywów państwowych.
Publiczne obrady władze KO i PSL zamieniły w pokaz pogardy dla mieszkańców. Siłowe blokowanie dostępu do sesji, przemoc i próby uciszania obywateli nie mają nic wspólnego z wizją samorządu
— zaznaczył.
Wasza buta i arogancja ma już krótki termin ważności. Rozliczymy Was
— zapowiedział.
O co chodzi?
Przypominamy, że miesiąc temu podczas obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego doszło awantury. Przeciwnicy paktu migracyjnego nie zostali wpuszczeni na salę obrad podlaskiego sejmiku, gdzie wojewódzcy radni debatowali nad stanowiskiem sprzeciwiającym się paktowi.
SKANDAL w podlaskim Sejmiku - ochrona nie wpuszcza ludzi na publiczne obrady, a zarząd województwa z KO i PSL po cichu próbuje przeforsować promigracyjne stanowisko!
— alarmował poseł PiS Sebastian Łukaszewicz we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763289-pogarda-i-przemoc-pis-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury
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