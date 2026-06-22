Pełczyńska‑Nałęcz dosadnie! „Warszawa działa jak układ zamknięty”

  • Polityka
  • opublikowano:
Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz / autor: Fratria
Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz / autor: Fratria

Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz ostro skrytykowała władze Warszawy, twierdząc, że ujawniony w stołecznym Szpitalu Południowym „salonik VIP” dla polityków KO to efekt wieloletniego „układu zamkniętego”, który – jej zdaniem – rządzi miastem od dwóch dekad. Liderka Polski 2050 podkreśliła, że właśnie dlatego jej ugrupowanie nie poprze zniesienia limitu dwóch kadencji dla prezydentów miast.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazała, że „w szpitalu w Warszawie funkcjonowała ścieżka VIP dla partyjnych kolegów polityków KO”.

Szpitalem zarządza warszawski samorząd, a nadzoruje go 3 wiceprezydentów miasta. Miasta, w którym od 20 lat rządzi ta sama ekipa

— napisała przewodnicząca Polski 2050.

Patologii ze Szpitala Południowego by nie było, gdyby nie to, że Warszawa od 20 lat działa jak układ zamknięty grupy trzymającej władzę

— podkreśliła.

Dlatego Polska 2050 nie poprze odejścia od dwukadencyjnosci dla prezydentów miast

— dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Doniesienia ws. lekarza-milionera

Przypomnijmy, według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

W ubiegłym tygodniu Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; lekarz zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy.

W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. W piątek prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o odwołaniu rady nadzorczej Szpitala Południowego, a dzień wcześniej odwołany został zarząd placówki. Prokurator generalny zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ, placówkę prześwietli także PIP.

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X/PAP/tt

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