Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji, na antenie Kanału Zero wyjawił, że jego formacja polityczna ma dobre relacje z PiS-em. To bardzo niepokojąca informacja dla premiera Donalda Tuska, gdyż nie jest tajemnicą, iż największą szansą na odsunięcie od władzy rządu Donalda Tuska jest powyborcza koalicja PiS-u z Konfederacją.
Szereg ostatnich sondaży wskazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wyborców, a kilka punktów procentowych za nią jest Prawo i Sprawiedliwość. Trzecią siłą polityczną w kraju jest jednak - na co wskazują niemal wszystkie sondaży od wielu miesięcy - jest Konfederacja. Z kolei z obecnych koalicjantów Donalda Tuska próg wyborczy w sondażach przekracza jedynie Nowa Lewica. Stąd w interesie Donalda Tuska jest to, aby PiS i Konfederacja były ze sobą pokłócone. Tymczasem jedna z najnowszych wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu i jednego z liderów Konfederacji, może przerazić obecnego premiera i całe środowisko Tuska.
„Mamy dobre relacje z PiS-em”
Mamy dobre relacje z PiS-em, oparte na rywalizacji o wyborców. Wydaje mi się, że PiS z szacunkiem traktuje naszą pracę polityczną, próbując nas medialnie podgryzać. To w polityce najwyższy wyraz szacunku, jeżeli się przestaje kogoś ignorować i się zaczyna próbować jakoś tam delikatnie wbijać szpilki
— zaznaczył w rozmowie z red. Robertem Mazurkiem wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
My również traktujemy PiS jako poważnego rywala, dlatego nie będziemy tracić okazji, żeby pokazać wyborcom, dlaczego warto głosować na nas, a nie na PiS. I to jest relacja oparta na uczciwej rywalizacji, demokratycznej
— dodał.
tkwl/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763265-tusk-sie-przerazi-gdy-sie-o-tym-dowie-bosak-o-relacjach-z-pis
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