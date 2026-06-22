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Tusk się przerazi, gdy się o tym dowie! Bosak zaskakująco o relacjach z PiS

  • Polityka
  • opublikowano:
Krzysztof Bosak/Donald Tusk / autor: PAP/Albert Zawada/Fratria
Krzysztof Bosak/Donald Tusk / autor: PAP/Albert Zawada/Fratria

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji, na antenie Kanału Zero wyjawił, że jego formacja polityczna ma dobre relacje z PiS-em. To bardzo niepokojąca informacja dla premiera Donalda Tuska, gdyż nie jest tajemnicą, iż największą szansą na odsunięcie od władzy rządu Donalda Tuska jest powyborcza koalicja PiS-u z Konfederacją.

Szereg ostatnich sondaży wskazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wyborców, a kilka punktów procentowych za nią jest Prawo i Sprawiedliwość. Trzecią siłą polityczną w kraju jest jednak - na co wskazują niemal wszystkie sondaży od wielu miesięcy - jest Konfederacja. Z kolei z obecnych koalicjantów Donalda Tuska próg wyborczy w sondażach przekracza jedynie Nowa Lewica. Stąd w interesie Donalda Tuska jest to, aby PiS i Konfederacja były ze sobą pokłócone. Tymczasem jedna z najnowszych wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu i jednego z liderów Konfederacji, może przerazić obecnego premiera i całe środowisko Tuska.

Mamy dobre relacje z PiS-em”

Mamy dobre relacje z PiS-em, oparte na rywalizacji o wyborców. Wydaje mi się, że PiS z szacunkiem traktuje naszą pracę polityczną, próbując nas medialnie podgryzać. To w polityce najwyższy wyraz szacunku, jeżeli się przestaje kogoś ignorować i się zaczyna próbować jakoś tam delikatnie wbijać szpilki

— zaznaczył w rozmowie z red. Robertem Mazurkiem wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

My również traktujemy PiS jako poważnego rywala, dlatego nie będziemy tracić okazji, żeby pokazać wyborcom, dlaczego warto głosować na nas, a nie na PiS. I to jest relacja oparta na uczciwej rywalizacji, demokratycznej

— dodał.

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tkwl/Kanał Zero

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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