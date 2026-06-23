Runy SS wśród młodych Ukraińców? Dworczyk ostrzega

„W środowiskach młodych Ukraińców w Danii coraz częściej widać symbolikę faszystowską. Odnotowywane są tam skrajnie nacjonalistyczne postawy” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Dworczyk, europoseł PiS.
Michał Dworczyk zwrócił uwagę na fakt, że „duńskie media piszą o tym, że w środowiskach ukraińskich, młodych Ukraińców w Danii, coraz częściej widać symbolikę runy SS - symbolikę faszystowską”.
Odnotowywane są tam skrajnie nacjonalistyczne postawy. W związku z tym myślę, że to też z czasem wygeneruje problem dla samej Ukrainy
— wskazał europoseł PiS.
„Nie jesteśmy gotowi do konfliktu”
W jego ocenie „im dłużej trwa wojna na wschodzie Ukrainy, im dłużej Federacja Rosyjska niszczy swój potencjał militarny w walce z Ukraińcami, tym my więcej mamy czasu, żeby się przygotować do potencjalnej rosyjskiej agresji”.
W związku z tym uważam, że próby blokowania pomocy wojskowej dla Ukrainy czy logistyki wojskowej są bardzo złym pomysłem z punktu widzenia Polski i Polaków, dlatego że my dzisiaj jako państwo polskie nie jesteśmy gotowi do konfliktu
— powiedział.
My jako państwo polskie potrzebujemy czasu na kontynuację modernizacji polskich sił zbrojnych i polskiej armii. I ten czas w pewien sposób jest kupowany przez toczącą się wojnę. Oczywiście Ukraińcy nie walczą za Polskę ani za Europę. Oni walczą za Ukrainę, za swoje rodziny, za swoją ziemię, ale faktycznie to kupuje nam czas, który powinniśmy dobrze wykorzystać. Czy dobrze to robimy? Czy dobrze wykorzystujemy ten czas, przygotowując się rzeczywiście do potencjalnego konfliktu z Rosją? To jest oddzielny temat na oddzielny program
— dodał Michał Dworczyk.
Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763258-runy-ss-wsrod-mlodych-ukraincow-dworczyk-ostrzega
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