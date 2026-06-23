Europoseł Robert Biedroń był łaskaw stwierdzić, że prezydent Karol Nawrocki nie dorósł do swojej roli. „Jest niedojrzały, zachowuje się jak chłopiec w krótkich spodenkach i najgorsze słowa dzisiaj powinny padać w kierunku prezydenta, ponieważ na nie sobie zasłużył” - powiedział w programie Onet Rano. Odważne słowa jak na jedną z najbardziej infantylnych postaci w polskiej polityce.
Podczas, gdy Ukraińcy - zarówno politycy, jak i obywatele, murem stanęli za swoim prezydentem po tym jak polski przywódca Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego, nie da się tego samego powiedzieć o Polakach, a zwłaszcza naszych elitach politycznych.
Biedroń: Ukraińcy są kozłem ofiarnym
Robert Biedroń, czyli polityk niesamowicie infantylny, którego kariera opiera się właściwie wyłącznie na tym, że jest gejem, postanowił zasugerować, że prezydent Karol Nawrocki „nie dojrzał do swojej roli”.
Ta emocja, żeby kogoś pogonić, no to w każdym społeczeństwie niestety gdzieś funkcjonuje i można ją łatwo rozpalić, nakręcić. I dzisiaj kozłem ofiarnym są Ukraińcy tego wszystkiego
— podkreślił.
„Kozłem ofiarnym”? Czyżby europoseł zapomniał, kto rozpoczął awanturę?
Prezydent, niestety, w sposób cyniczny to wykorzystuje, bo nie dojrzał też do swojej roli. Jeżeli prezydent kraju sąsiadującego z państwem walczącym, stojącym przed egzystencjonalną próbą: czy ten naród to przeżyje, czy nie, w jakiej formule Ukraina będzie działała i przez to Europa, nie rozumie podstaw geopolityki, nie rozumie podstaw polityki, no to jest niedojrzały, zachowuje się jak chłopiec w krótkich spodenkach i najgorsze słowa dzisiaj powinny padać w kierunku prezydenta, ponieważ na nie sobie zasłużył
— ocenił Biedroń.
Gdy ktoś z Polaków uzna, że europoseł Robert Biedroń zasłużył na „jak najgorsze słowa”, które „powinny padać w jego kierunku”, to z całą pewnością będzie to mowa nienawiści. O prezydencie mówić źle (naginając fakty) - już można?
X/Onet/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763256-biedron-atakuje-prezydenta-ws-ukrainy-niedojrzaly
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