Elon Musk likwiduje sieć Giertycha. „Spam polityczny”

Administracja platformy X zawiesiła lub zlikwidowała wiele kont należących do Sieci na Wybory, grupy prorządowych internautów stworzonej przez Romana Giertycha ze wsparciem m.in. Radosława Sikorskiego. Wyjaśniamy, dlaczego tak się stało.
W nocy z niedzieli na poniedziałek zniknęły dziesiątki kont uczestniczących w tak zwanej Sieci na Wybory (SnaW). To internetowa inicjatywa zapoczątkowana w lutym 2023 roku przez mecenasa Romana Giertycha, wspieranego między innymi przecz czołowego polityka Koalicji Obywatelskiej, obecnego wicepremiera Radosława Sikorskiego.
Po co Giertychowi Sieć na Wybory?
Giertych przekonywał, że stworzona przez niego grupa ma mobilizować zwolenników „opozycji demokratycznej”. Za cel stawiał sobie odsunięcie PiS od władzy a następnie „rozliczenie” ośmioletnich rządów prawicy. Grupa działa przede wszystkim na platformie X i Facebooku. Ile osób jest w SnaW? Sam Roman Giertych szacował tę liczbę na ponad 3 tysiące osób. Na przełomie 2025 i 2026 roku Giertych ogłosił powrót akcji pod hasłem SnaW 2.0, motywując to potrzebą dalszych rozliczeń i „obrony przed wpływami zewnętrznymi”.
Masowe powielanie treści
Krytycy, m.in. politycy obozu prawicy, dziennikarze i specjaliści od internetu, oskarżają SnaW o funkcjonowanie jako „farma trolli”. Skupieni wokół Giertycha użytkownicy masowo powielają podobne treści, często biorąc na cel konkretne osoby i brutalnie je atakując. Zwolennicy SnaW odpowiadali, że to jedynie „obywatelska mobilizacja”, analogiczna do działań innych stron politycznych.
Nocna likwidacja kont
W nocy z 21 na 22 czerwca wiele kont „pompujących” na platformie X narrację Giertycha przestała działać. Dlaczego? Mechanizm wyjaśniają m.in. eksperci z zajmującej się badaniem internetu firmy Res Futura.
Dziś w nocy administracja X dokonala likwidacji kont powiązanych z ruchem #SilniRazem #SnaW. Jeszcze raz przypominamy - według nowych zasad X działania muliplikacyjne tzw spam polityczny nie mają wpływu na zasięg (dotarcie) i sę szybko usuwane z przestrzeni informacyjnej
— czytamy na koncie Res Futura na X.
Nowe zasady firmy Elona Muska
Według nowych zasad wprowadzonych przez firmę należącą do Elona Muska za spam uważane są powtarzające się, masowe działania, mające sztucznie windować zasięgi jednej narracji (np. setki identycznych lub bardzo podobnych komentarzy/postów z wielu kont). Z takich działań słynie właśnie sieć Giertycha. Takie konta nie generują realnego dotarcia – algorytm X je tłumi, a przy wykryciu farm botów reaguje masowymi banami. Celem jest czyszczenie przestrzeni z koordynowanego spamu, niezależnie od opcji politycznej.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763230-elon-musk-likwiduje-siec-giertycha-spam-polityczny
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