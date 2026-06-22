Nie odpuszczą Romanowskiemu! To w tym kraju ma przebywać

Mec. Bartosz Lewandowski wniósł o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego, polityka PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości, wskazując, że prawo wymaga podejrzenia ukrywania się w kraju UE. Mec. Lewandowski podkreślił, że kraj, w którym przebywa Romanowski, do Unii nie należy, zatem nakaz będzie nieskuteczny.
Marcin Romanowski przez wiele miesięcy mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę przed zemstą koalicji 13 grudnia Donalda Tuska. Były wiceminister sprawiedliwości otrzymał azyl polityczny od ówczesnego premiera Viktora Orbana. Jednak jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju ówczesny lider opozycji i obecny premier Peter Magyar — komentując sprawę Ziobry i Romanowskiego — zapowiadał, że jego rząd „nie będzie zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom”. Również po wygranych wyborach Magyar powtórzył, że Węgry „nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową”.
Są znaki, że pan Romanowski również opuścił Węgry przez Serbię
— powiedział 20 maja Magyar i zastrzegł, że to nie jest jeszcze potwierdzona informacja.
Romanowski ma przebywać w Serbii
Do tej pory nie było jasne, gdzie obecnie przebywa Marcin Romanowski. Pod koniec maja opuścił mieszkanie w węgierskiej stolicy, w którym mieszkał od grudnia roku 2024. Pojawiały się kolejne doniesienia, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji.
Później polityk miał przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych. Teraz mec. Bartosz Lewandowski ujawnił portalowi RMF24, że polityk ma przebywać w Serbii, w związku z czym w ubiegłym tygodniu skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchylenie wydanego ponownie w lutym br. ENA wobec jego klienta.
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RMF24/PAP/wPolityce/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763229-nie-odpuszcza-romanowskiemu-to-w-tym-kraju-ma-przebywac
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