Słowik ma radę dla Giertycha. "Ta taktyka jest znakomita"

Roman Giertych wykonuje nieprawdopodobne akrobacje, żeby głównymi antybohaterami afery w Szpitalu Południowym uczynić… sygnalistów i dziennikarzy, którzy ją ujawnili. „Panie Słowik, może (nomen omen) czas zacząć śpiewać?” - zwrócił się do Patryka Słowika, który w odpowiedzi udzielił mecenasowi ciekawej porady.
Walczy „Gazeta Wyborcza”, walczy mecenas Roman Giertych, walczy europoseł Bartosz Arłukowicz. Wszystko po to, aby „odwrócić kota ogonem” w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Dotychczas głównym winowajcą miał być młody radny i lekarz, od którego oświadczenia majątkowego wszystko się zaczęło. Teraz „winowajcą” stał się sygnalista, ale najgorsi są i tak dziennikarze Kanału Zero i opozycja.
Nieprawdopodobne teorie Giertycha
Oni chcieli mieć setkę saloników VIP w centrum Warszawy dla tych, którzy mają kasę. Problemem był Trzaskowski, który nie chciał dać im za grosze miejskiej działki. No to uderzyli w niego wykorzystując pazerność jednego radnego cwaniaka
— przekonywał na platformie X mecenas Roman Giertych.
Panie Słowik, może (nomen omen) czas zacząć śpiewać?
— napisał w kolejnym wpisie, zwracając się do dziennikarza, który ujawnił nieprawidłowości.
Słowik z prośbą do „pana Romana”
Patryk Słowik odepowiedział mecenasowi Giertychowi.
Panie Romanie, mam do Pana prośbę: proszę przez kolejny tydzień, a może miesiąc skupiać się na mnie. Ta taktyka jest znakomita, przyniesie fantastyczny efekt. Tylko jeszcze ciut musicie dokręcić śrubę
— napisał z ironią.
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X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763223-slowik-ma-rade-dla-giertycha-ta-taktyka-jest-znakomita
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