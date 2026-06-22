Politycy Koalicji Obywatelskiej w sporze na linii Polska - Ukraina postanowili stanąć po stronie naszych wschodnich sąsiadów. Spór oczywiście dot. odebrania przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Czy za chwilę będziemy świadkami zmiany podejścia polityków KO? Przyczynić się do tego mogą głosy ich własnego elektoratu.
Politycy KO najwyraźniej nie czują, jakie są nastroje wśród Polaków. W sporze na linii Warszawa-Kijów postanowili stanąć po stronie ukraińskiego prezydenta i najwyraźniej nie przeszkadza im to, że Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”. Postawę KO dostrzegają ich wyborcy, którym się to wyraźnie nie podoba.
Byłem wyborcą Koalicji Obywatelskiej. Od lat. Nie zagłosuję już więcej na nich. Nie chodzi o prawicę czy lewicę. Albo jest się po polskiej stronie i jednoznacznie reaguje się na obrażanie i prowokacje Zełeńskiego, albo się lawiruje jak teraz KO
— zadeklarował na platformie użytkownik „Tom”, który przez lata wspierał ówczesną opozycję, a dziś koalicję Tuska.
Tomek bardzo wspierał na X (wtedy Twitter) ówczesną opozycję, więc jest to bardzo ważny głos
— dodał Adam Abramczyk, który jeszcze jakiś czas temu był zagorzałym sympatykiem koalicji rządzącej.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763218-bylem-wyborca-ko-od-lat-wyborcy-odwracaja-sie-od-tuska
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