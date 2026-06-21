Marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty dołączył do tych polskich polityków, którzy starają się usprawiedliwiać Wołodymyra Zełenskiego i generalnie znacznej części Ukraińców z ich uwielbienia dla zbrodniczej formacji UPA. Jego opowieści jednym mocnym zdaniem podsumował Leszek Miller, były premier.
Red. Bogdan Rymanowski pytał Włodzimierza Czarzastego na antenie Polsat News o to, czy Ukraina może wejść do Unii Europejskiej ze Stepanem Banderą na sztandarach.
Ukraina ma swoją historię, proszę pana. Mamy na to zwracać uwagę i zwracamy na to uwagę. Ukraina o banderowcach myśli w jeden sposób, my myślimy w drugi sposób. Mamy prawo do takiego myślenia po tym, co się stało na Wołyniu. I ja też tak myślę, tylko żyć ze sobą trzeba, a chciałem panu powiedzieć, że są kraje, które prowadziły ze sobą wojny. W Europie były różne wojny, trzydziestoletnie, stuletnie. Historia jest napisana różnie dla różnych krajów. Niemcy i Francuzi pomimo swojej historii pogodzili się, a też mają różne zdania na różne tematy
— opowiadał kuriozalnie Włodzimierz Czarzasty, starając się usprawiedliwiać skandaliczną decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”.
Ale wie pan dlaczego? Bo potrafiły dokonać rachunku sumienia. Jak widać Ukraińcy nie potrafią dokonywać rachunku sumienia
— celnie ripostował prowadzący.
Reakcja Millera
Z kolei Leszek Miller, były premier i były szef SLD, zaledwie jednym zdaniem odpowiedział na opowieści Czarzastego.
Bzdura panie Czarzasty
— napisał na X Leszek Miller.
tkwl/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763209-czarzasty-bronil-ukraincow-miller-odpowiedzial-jednym-zdaniem
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