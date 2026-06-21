Mężczyzna podejrzewany o serię ataków na muzułmanów w Edynburgu stanie przed sądem. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił przemoc i zapowiedział surowe konsekwencje, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony europoseł Konfederacji Ewy Zajączkowskiej-Hernik.
Mężczyzna, który jest podejrzewany o serię ataków wymierzonych przeciwko muzułmanom w Edynburgu, stanie przed sądem. Rannych zostało pięciu mężczyzn. Z informacji zebranych przez BBC wynika, że ataki rozpoczęły się w pobliżu meczetu w zachodniej części miasta, gdzie rannych zostało dwóch mężczyzn. Premier Starmer nie kryje, że jest zbulwersowany całą sprawą.
To po prostu oburzające. Nikt nie powinien spotykać się z przemocą na naszych ulicach. Wydaje się, że motywem działania podejrzanego była nienawiść wobec muzułmanów. Nie zamierzam tego tolerować – sprawca poniesie surowe konsekwencje zgodnie z prawem. Jestem myślami z osobami, które odniosły obrażenia, i dziękuję policji oraz służbom ratowniczym za ich interwencję
— napisał Keir Starmer, udostępniając artykuł BBC pod tytułem: „Mężczyzna oskarżony w związku z domniemanymi atakami wymierzonymi w muzułmanów w Edynburgu”.
„Powinieneś trafić do więzienia…”
W mocnych słowach odpowiedziała mu Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji.
Szkoda, że nie wykazałeś się taką stanowczością i nie wykorzystałeś całej mocy prawa, gdy wyszło na jaw, że pakistańskie gangi w twoim kraju zgwałciły 250 tys. brytyjskich dziewcząt. Powinieneś trafić do więzienia razem z tymi gangami za współudział w tej zbrodni!
— podkreśliła Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, w komentarzu do wpisu premiera Starmera.
BBC/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763190-zajaczkowska-hernik-do-starmera-powinienes-trafic-do-wiezienia
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