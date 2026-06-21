Radny Koalicji Obywatelskiej w Lublinie i jednocześnie syn Marty Wcisło został nagrany w czasie parkowania na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami. Gdy politycy PiS ostro skrytykowali tę sytuację, europoseł KO stwierdziła, że jej syn przeszedł poważną operację po potrąceniu przez samochód. Kuriozalność jej tłumaczeń podkreślił Krzysztof Stanowski, który zaznaczył, że „nie byłoby sprawiedliwe, gdyby odpowiedź pani Marty Wcisło na te zarzuty miała niewielki zasięg”.
Lubelski radny KO Konrad Wcisło został przyłapany, jak parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Posłużył się kartą swojego ojca. Sprawę komentują politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Ludzie Tuska potrzebują nie tylko saloników VIP, ale również parkingów VIP? W szpitalu zabrano salę chorym, żeby oddać ją działaczom KO, a teraz będą zabierać miejsca postojowe niepełnosprawnym i oddawać działaczom KO? Radny KO Konrad Wcisło (syn europoseł Marty Wcisło) został nagrany, gdy jego BMW (warte kilkaset tysięcy złotych) stało na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Za szybą miała znajdować się karta parkingowa należąca do jego ojca. Zobaczcie, jak próbuje manipulować na nagraniu kiedy został złapany za rękę
— napisał poseł PiS Dariusz Matecki.
„KO organizacją zdegenerowaną”
Jak wskazał Michał Moskal, „niesamowici są w swojej bezczelności!”.
Syn Marty Wcisło oraz radny KO w Lublinie parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych! Nie dość, że parkuje na miejscu dla osób uprzywilejowanych, to jeszcze posługuje się kartą dla osób niepełnosprawnych, która nie należy do niego! I nikt by o tym nie wiedział, gdyby nie nagrał go mieszkaniec Lublina. Tłumaczy się tym, że przez roztargnienie wziął i położył na desce rozdzielczej swojego samochodu kartę osoby niepełnosprawnej która należy do jego ojca. Wam też się tak zdarza? KO jest organizacją zdegenerowaną na każdym szczeblu
— podkreślił poseł PiS Michał Moskal.
Wcisło: „O tym nie wspomnicie?”
Odpowiedź samej Marty Wcisło na wpis Michała Moskala udostępnił twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski, który zaznaczył, że:
Nie byłoby sprawiedliwe, gdyby odpowiedź pani Marty Wcisło na te zarzuty miała niewielki zasięg.
A odpowiedź europoseł KO wygląda następująco:
O tym, że mój syn został potrącony przez samochód i miał operację trwającą kilka godzin oczywiście nie wspomnicie?
— zapytała Wcisło.
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763179-syn-wcislo-na-miejscu-dla-niepelnosprawnych-tlumaczy-go-mama
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