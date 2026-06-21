W czyim interesie działa Czarzasty? Absurdalne słowa o Niemczech

Włodzimierz Czarzasty stwierdził podczas „Śniadania Rymanowskiego”, że Polacy plują na Niemców. „Jak jest sens plucia w twarz narodowi, który mamy za zachodnią granicą” - padło absurdalne pytanie Czarzastego, które do Polaków nie pasuje, ale z pewnością mógłby je zadać w kontekście Ukraińców.
Włodziemierz Czarzasty był gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat potencjalnego ataku Federacji Rosyjskiej na Polskę. Czarzasty wprost stwierdził, że Polacy obrażają… Niemców.
Jeżeli by tak było, że Putin by wszedł do Polski, gdzie polskie dzieci byśmy zabezpieczali? W Niemczech. Jaki jest sens obrażania bez przerwy Niemców? Jak jest sens plucia w twarz narodowi, który mamy za zachodnią granicą
— powiedział.
Nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby ewakuować polskich dzieci albo Polaków w ogóle do Niemiec. Co by ich tam spotkało? Pałowanie niemieckiej policji? Czarzasty, jak to ma lewica w zwyczaju, zawsze staje w kontrze do narodowego interesu…
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xyz/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763176-w-czyim-interesie-dziala-czarzasty-absurdalne-slowa-o-niemczech
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