„Mamy chaos, ale to nie jest chaos wywołany przez poprzednią władzę albo przez ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest chaos, który oni wywołują i leczą. Natomiast jest szereg innych bolączek wymiaru sprawiedliwości, o których możemy mówić i które należałoby naprawić, bo oczywiście wymiar sprawiedliwości czeka na głęboką reformę” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.
Czy w Polsce trwa rzeczywiste porządkowanie wymiaru sprawiedliwości, czy raczej polityczne przejmowanie sądów, prokuratury i Krajowej Rady Sądownictwa? A to wszystko pod hasłem przywracania praworządności. Te kwestie omówiła na antenie Telewizji wPolsce24 Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.
Przede wszystkim nie porządkują niczego, ponieważ to oni wprowadzili bałagan. Mam na myśli sędziów z wojujących stowarzyszeń - to oni odpowiadają za chaos w państwie, bo ustawy mogą się komuś nie podobać, natomiast należy prawa przestrzegać
— wskazała.
Przywracanie praworządności
Dagmara Pawełczyk-Woicka zaznaczyła, że „jeżeli chodzi o praworządność, to oczywiście na to pojęcie składa się szereg różnych pojęć”.
Można to szerzej rozumieć, ale przede wszystkim chodzi o to, że władza publiczna działa na podstawie i w granicach prawa. Po drugie, Sejm wybrał sędziów na podstawie tej samej ustawy, na której podstawie my zostaliśmy wybrani do KRS, a twierdzą, że to jest przywracanie praworządności. Nic podobnego. To obsadzanie stanowisk swoimi ludźmi, a to z kolei absolutnie zaprzeczenie tego, o czym oni mówią
— podkreśliła była przewodnicząca KRS.
Ostatnie wydarzenia w Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli to, że minister sprawiedliwości odsuwa od czynności służbowych sędziego, członka KRS Łukasza Piebiaka za czyny, za które prokuratura pragnie postawić zarzuty, które miały mieć miejsce wiele lat temu. Abstrahuję od tego, czy one są prawdziwe, czy nie, ale wiele lat temu. To w ogóle jest wbrew prawu. I teraz zbiera się jakieś grono w prezydium KRS i twierdzą, że rzekomo to powoduje, że sędzia Piebiak może nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków w KRS. Przez lata mówili, że KRS jest zła, ponieważ jest zależna od ministra sprawiedliwości. Nic podobnego, nigdy tak nie było i wcześniej żadnemu ministrowi nie przychodziło do głowy coś takiego, więc wygląda to bardzo brzydko. Jest to bardzo brzydki precedens
— mówiła Dagmara Pawełczyk-Woicka.
„To jest cyniczna i polityczna gra”
Dopytywana o to, czy władza, chcąc leczyć jakąś chorobę, podaje pacjentowi coraz wyższą dawkę tej samej bakterii, była przewodnicząca KRS zaznaczyła, że „to jest pseudochoroba”.
To choroba, którą odkryli i oni ją leczą. Oczywiście sądownictwo cierpi na inne bolączki, które powinny być naprawiane, ale to, o czym mówimy, to jest choroba, którą oni wywołują i dzielnie niby zwalczają. Oczywiście nie zwalczają żadnej choroby
— oceniła.
Nie mam nic przeciwko temu, żeby środowisko sędziowskie wybierało sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ale jest jedno ale. Środowisko sędziowskie nie jest reprezentatywne, jeżeli chodzi o poglądy całości społeczeństwa. I ponieważ nie jest reprezentatywne, to niestety te wybory nie odzwierciedlają tego, jacy są Polacy, czego oczekują. Wydaje się, że w takim rozchwianym świecie zrelatywizowanej moralności, to dobrze jest, jak wszyscy są mniej lub bardziej reprezentowani. I chcę powiedzieć właśnie, że to o czym pani mówi, że mamy chaos, ale to nie jest chaos wywołany przez poprzednią władzę albo przez ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest chaos, który oni wywołują i leczą. Natomiast jest szereg innych bolączek wymiaru sprawiedliwości, o których możemy mówić i które należałoby naprawić, bo oczywiście wymiar sprawiedliwości czeka na głęboką reformę
— powiedziała Dagmara Pawełczyk-Woicka i dodała, że jest przekonana, że Europejski Trybunał Praw Człowieka powie, że to już jest wspaniała Krajowa Rada Sądownictwa, bo inaczej działa.
To jest cyniczna i polityczna gra. Ja nie mam żadnego szacunku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po tym, co widzę, co wyprawiają. Także w innych sprawach, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o polskich sędziów i po analizie tego idiotycznego orzecznictwa, po prostu nie mogę tego zaakceptować jako człowiek, jako prawnik, jako człowiek kierujący się jakimiś wartościami czy zasadami logiki
— wskazała.
Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763135-porazajaca-diagnoza-pawelczyk-woickiej-ws-sadownictwa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.