Tusk wyrzuci Żurka z rządu?! "Nic już nie zostało z zadowolenia kierownika"

  • Polityka
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Waldemar Żurek i Donald Tusk / autor: Fratria
Waldemar Żurek i Donald Tusk / autor: Fratria

Dziennikarz Andrzej Stankiewicz w tekście opublikowanym na portalu Newsweek.pl wskazywał, że premier Donald Tusk jest rozczarowany działalnością ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Według dziennikarza jedną z przyczyn porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich było nieprzeprowadzenie „rozliczeń” Prawa i Sprawiedliwości. Teza, że to właśnie ta kwestia zniechęcała do Trzaskowskiego Polaków, wyadje się wątpliwa.

Relacjonował on, że Waldemar Żurek tak samo, jak Adam Bodnar nie dowiózł pokładanych w nim nadziei.

Newsweek” zauważył, że chociaż prokuratura przyspieszyła stawianie zarzutów politykom PiS, to robi zwykle w sprawach niewielkiej wagi i dotyczących mniej istotnych polityków.

Żaden z liderów PiS nie odpowiedział ani za aferę RARS, ani NCBiR, ani za Willę plus, ani za całe pasmo skandali w Orlenie — o części z nich opinia publiczna nawet nie wie

— przekonywał Stankiewicz, który ocenił, że do wyborów żaden ważny polityk PiS nie zostanie skazany.

Stankiewicz wymieniał, że prokuratura Żurka nie była w stanie dopaść ani Zbigniewa Ziobry, ani Marcina Romanowskiego. Dodatkowo Żurkowi nie udało się wprowadzić sześciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Nic już nie zostało z zadowolenia kierownika Donalda, który w zeszłym roku — po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich — zaprosił krakowskiego sędziego do rządu

— podkreślił dziennikarz.

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as/”Newsweek”

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Zespół wPolityce.pl

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