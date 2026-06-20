Szok! Żona Budki oskarżona o zastraszanie na sesji w gliwickim ratuszu

  • Polityka
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Kuczyńska-Budka oskarżona o zastraszanie / autor: Fratria
Kuczyńska-Budka oskarżona o zastraszanie / autor: Fratria

Mecenas Robert Dopierała oskarżył prezydent Gliwic Katarzynę Kuczyńską-Budkę, prywatnie żonę Borysa Budki, europosła Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczącego tej partii o próbę zastraszania.

Do scen według portalu tarnogorski.info miało dojść podczas sesji absolutoryjnej w gliwickim ratuszu.

Co mówiła żona Budki na schodach?

Adwokat przekazał, że do próby zastraszenia doszło podczas przerwy w obradach na korytarzu urzędu. Sprawę nagłośnił on prosto z mównicy podczas wydarzenia.

Nie pozwolę sobie na to, aby na schodach, w przerwie sesji, mówiła mi Pani, że jeżeli nie wystąpię, to będzie dobrze, że Pani nie zawiadomi rady i nie doprowadzi do tego, że ja nie będę mieć prawa do wykonywania zawodu

— powiedział.

Jeżeli chcecie takiego sposobu zarządzania miastem, kupowania, straszenia, to bardzo proszę

— mówił do zgromadzonych.

Dopierała zwrócił się także do przewodniczącego Rady Miasta o zabezpieczenie nagrań z monitoringu.

as/tarnogorski.info

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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