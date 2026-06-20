Mecenas Robert Dopierała oskarżył prezydent Gliwic Katarzynę Kuczyńską-Budkę, prywatnie żonę Borysa Budki, europosła Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczącego tej partii o próbę zastraszania.
Do scen według portalu tarnogorski.info miało dojść podczas sesji absolutoryjnej w gliwickim ratuszu.
Co mówiła żona Budki na schodach?
Adwokat przekazał, że do próby zastraszenia doszło podczas przerwy w obradach na korytarzu urzędu. Sprawę nagłośnił on prosto z mównicy podczas wydarzenia.
Nie pozwolę sobie na to, aby na schodach, w przerwie sesji, mówiła mi Pani, że jeżeli nie wystąpię, to będzie dobrze, że Pani nie zawiadomi rady i nie doprowadzi do tego, że ja nie będę mieć prawa do wykonywania zawodu
— powiedział.
Jeżeli chcecie takiego sposobu zarządzania miastem, kupowania, straszenia, to bardzo proszę
— mówił do zgromadzonych.
Dopierała zwrócił się także do przewodniczącego Rady Miasta o zabezpieczenie nagrań z monitoringu.
as/tarnogorski.info
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763114-szok-zona-budki-oskarzona-o-zastraszanie-na-sesji-w-ratuszu
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