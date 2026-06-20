Lubelski radny KO Konrad Wcisło został przyłapany, jak parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Posłużył się kartą swojego ojca.
Konrad Wcisło, prywatnie syn europosłanki KO Marty Wcisło, zaparkował swoim BMW na ul. Peowiaków w Lublinie. Problem w tym, że stanął na kopercie oznaczającej miejsce dla niepełnosprawnych. Jeden z mieszkańców Lublina zapytał go, czy na pewno jest do tego uprawniony. Nagrał rozmowę z radnym. Nagranie ujawnił lokalny portal jawnylublin.pl.
Miał prawo parkować?
Radny Wcisło tłumaczył swojemu rozmówcy, że ma prawo parkować na miejscu dla niepełnosprawnych. Pokazał kartę umieszczoną za szybą auta. Okazało się jednak, że wjazdówka jest z 2022 roku i na dodatek należy do… ojca polityka partii Donalda Tuska.
Polityk KO: Pomyliłem się
Radny tłumaczył, że ma też własną kartę, ale się pomylił.
Gdzieś kojarzyłem tę twarz. Nic też nie zdradzało, że ma jakieś kłopoty z poruszaniem się. Kierowca BMW poszedł do znajdującego się tu biura Urzędu Miasta
— powiedział serwisowi jawnylublin.pl autor nagrania.
Moja pomyłka, mój błąd, śpieszyłem się
— tłumaczy się Konrad Wcisło. Syn europosłanki Marty Wcisło zapewnia, że złożył na policji „zawiadomienie sam na siebie” i że ma orzeczoną umiarkowaną niepełnosprawność, która jest wynikiem potrącenia przez samochód, do którego doszło w zeszłym roku.
Czytaj także
łw/jawnylublin.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763113-bezczelnosc-polityk-ko-zajal-miejsce-niepelnosprawnym
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.