Starcie Józefaciuka i Biedronia! Mowa o... dyskryminacji mężczyzn. "Odpowiedzi i reakcji zero"

  • Polityka
  • opublikowano:
Robert Biedroń i Marcin Józefaciuk / autor: Fratria
Robert Biedroń i Marcin Józefaciuk / autor: Fratria

Robert Biedroń zarzucił prezydentowi Nawrockiemu brak reakcji na prośbę o spotkanie, na co ostro odpowiedział Marcin Józefaciuk, wypominając europosłowi nie tylko brak odpowiedzi na jego wcześniejsze apele, ale również brak reakcji na dyskryminację mężczyzn. „Odpowiedzi i reakcji ZERO, ale znalazł się czas na występy w tv i parady” – skwitował polityk.

Sejm uchwalił ustawy dotyczące statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Po głosowaniu prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa opisanego w konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny.

Jakiś czas temu wraz z moim wieloletnim partnerem Krzysztofem Śmiszkiem poprosiliśmy Prezydenta Nawrockiego o spotkanie w sprawie ustawy o osobie najbliższej. Odpowiedzi nadal brak, natomiast Prezydent znalazł czas na to, aby spotkać się z Pudzianem, czy pójść na trening… Priorytety

— napisał z oburzeniem Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy.

„Odpowiedzi i reakcji ZERO”

Na jego wpis zareagował były poseł Koalicji Obywatelskiej (dziś niezrzeszony) i nauczyciel Marcin Józefaciuk.

Pan europoseł ma pretensje do Prezydenta, że ten nie odpowiedział na prośbę o spotkanie w sprawie ustawy i zarzuca mu, że korzysta z życia prywatnego, dbając o zdrowie (trening) oraz spotyka się z innymi. Panie europośle - wysłałem Panu i Pana partnerowi, jak innym europosłom, kilka pism, prosząc o spotkanie i reakcję w sprawie unijnej Strategii na rzecz równouprawnienia płci, która pomija i dyskryminuje mężczyzn - jeszcze przed jej przegłosowaniem przez was. Prosiłem o spotkanie w sprawie zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie polityk zatrudnienia, społecznej i gospodarki, które pomijają w ogóle sytuację mężczyzn. Odpowiedzi i reakcji ZERO, ale znalazł się czas na występy w tv i parady

— podsumował Józefaciuk.

Uchwalona ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Czytaj także

X/PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych