Robert Biedroń zarzucił prezydentowi Nawrockiemu brak reakcji na prośbę o spotkanie, na co ostro odpowiedział Marcin Józefaciuk, wypominając europosłowi nie tylko brak odpowiedzi na jego wcześniejsze apele, ale również brak reakcji na dyskryminację mężczyzn. „Odpowiedzi i reakcji ZERO, ale znalazł się czas na występy w tv i parady” – skwitował polityk.
Sejm uchwalił ustawy dotyczące statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Po głosowaniu prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa opisanego w konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny.
Jakiś czas temu wraz z moim wieloletnim partnerem Krzysztofem Śmiszkiem poprosiliśmy Prezydenta Nawrockiego o spotkanie w sprawie ustawy o osobie najbliższej. Odpowiedzi nadal brak, natomiast Prezydent znalazł czas na to, aby spotkać się z Pudzianem, czy pójść na trening… Priorytety
— napisał z oburzeniem Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy.
„Odpowiedzi i reakcji ZERO”
Na jego wpis zareagował były poseł Koalicji Obywatelskiej (dziś niezrzeszony) i nauczyciel Marcin Józefaciuk.
Pan europoseł ma pretensje do Prezydenta, że ten nie odpowiedział na prośbę o spotkanie w sprawie ustawy i zarzuca mu, że korzysta z życia prywatnego, dbając o zdrowie (trening) oraz spotyka się z innymi. Panie europośle - wysłałem Panu i Pana partnerowi, jak innym europosłom, kilka pism, prosząc o spotkanie i reakcję w sprawie unijnej Strategii na rzecz równouprawnienia płci, która pomija i dyskryminuje mężczyzn - jeszcze przed jej przegłosowaniem przez was. Prosiłem o spotkanie w sprawie zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie polityk zatrudnienia, społecznej i gospodarki, które pomijają w ogóle sytuację mężczyzn. Odpowiedzi i reakcji ZERO, ale znalazł się czas na występy w tv i parady
— podsumował Józefaciuk.
Uchwalona ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.
X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763108-starcie-jozefaciuka-i-biedronia-mowa-o-dyskryminacji-mezczyzn
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