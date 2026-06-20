W studiu Kanału Zero doszło do mocnego spięcia między posłem PiS Januszem Cieszyńskim a posłem Nowej Lewicy Andrzejem Szejną. „Pan podkradał pieniądze publiczne, a mnie tylko o to oskarżaliście. To jest ta fundamentalna różnica” - wskazał poseł PiS.
Poseł Lewicy Andrzej Szejna był pytany w Kanale Zero, czym jego rząd może się pochwalić, jeżeli chodzi o służbę zdrowia.
Ja mogę panu te moje 90 sekund na końcu odstąpić, żeby pan powiedział
— zażartował Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia.
Szejna przekonywał, że jego rząd… sprawia, że wydatki w służbie zdrowia są „efektywniejsze”. Patrząc na ostatnią aferę Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym, pojawia się jednak duża wątpliwość co do tego, czy o taką efektywność chodziło.
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Spięcie
Podczas programu doszło także do mocnego spięcia między Cieszyńskim a Szejną.
Pan podkradał pieniądze publiczne, a mnie tylko o to oskarżaliście. To jest ta fundamentalna różnica
— wskazał poseł PiS.
Dziękuję pana za te słowa. Jutro będzie pan z tego tytułu miał zarzuty z mojej strony, bo to, co pan powiedział, jest zniesławieniem i popełnieniem przestępstwa. Ma pan teraz 30 sekund, żeby mnie przeprosić
— odgrażał się Szejna.
30 sekund to by panu starczyło na wszystkie sukcesy waszego rządu
— zażartował Cieszyński.
Nie przeprasza pan? Dobrze. Gratuluje. Będzie pan miał kolejne do pakietu kolejne zarzuty
— brnął dalej polityk Lewicy.
Pozdrowienia do więzienia
— zadrwił poseł Prawa i Sprawiedliwości.
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as/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763107-mocne-spiecie-na-antenie-szejna-pozwie-cieszynskiego
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