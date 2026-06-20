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Mocne spięcie na antenie! Szejna pozwie Cieszyńskiego. "Pozdrowienia do więzienia"

  • Polityka
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Janusz Cieszyński i Andrzej Szejna / autor: Fratria/X
Janusz Cieszyński i Andrzej Szejna / autor: Fratria/X

W studiu Kanału Zero doszło do mocnego spięcia między posłem PiS Januszem Cieszyńskim a posłem Nowej Lewicy Andrzejem Szejną. „Pan podkradał pieniądze publiczne, a mnie tylko o to oskarżaliście. To jest ta fundamentalna różnica” - wskazał poseł PiS.

Poseł Lewicy Andrzej Szejna był pytany w Kanale Zero, czym jego rząd może się pochwalić, jeżeli chodzi o służbę zdrowia.

Ja mogę panu te moje 90 sekund na końcu odstąpić, żeby pan powiedział

— zażartował Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia.

Szejna przekonywał, że jego rząd… sprawia, że wydatki w służbie zdrowia są „efektywniejsze”. Patrząc na ostatnią aferę Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym, pojawia się jednak duża wątpliwość co do tego, czy o taką efektywność chodziło.

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Spięcie

Podczas programu doszło także do mocnego spięcia między Cieszyńskim a Szejną.

Pan podkradał pieniądze publiczne, a mnie tylko o to oskarżaliście. To jest ta fundamentalna różnica

— wskazał poseł PiS.

Dziękuję pana za te słowa. Jutro będzie pan z tego tytułu miał zarzuty z mojej strony, bo to, co pan powiedział, jest zniesławieniem i popełnieniem przestępstwa. Ma pan teraz 30 sekund, żeby mnie przeprosić

— odgrażał się Szejna.

30 sekund to by panu starczyło na wszystkie sukcesy waszego rządu

— zażartował Cieszyński.

Nie przeprasza pan? Dobrze. Gratuluje. Będzie pan miał kolejne do pakietu kolejne zarzuty

— brnął dalej polityk Lewicy.

Pozdrowienia do więzienia

— zadrwił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

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as/X/Kanał Zero

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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