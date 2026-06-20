SONDAŻ

Kuriozalny sondaż! Chodzi o poparcie dla nowej partii Petru. Wymowny komentarz cenionego dziennikarza. "Jeszcze mnie nie pojeb..."

  • Polityka
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Ryszard Petru / autor: Fratria
Ryszard Petru / autor: Fratria

Jak wynika z sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”, jeśli Ryszard Petru założyłby swoją partię, która ma być roboczo określana jako Konfederacja light, poparcie dla takiej inicjatywy rozważyłoby rzekomo aż… ponad 10 proc. Polaków. Ten zdumiewający wynik w żartobliwy sposób skomentował dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik.

Dzisiejsza „Rzeczpospolita” publikuje wyniki sondażu, w którym SW Research zapytał badanych, czy rozważyliby głosowanie na partię, którą potencjalnie mógłby założyć Ryszard Petru z klubu Centrum. 13,3 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. Z kolei odmiennego zdania jest 64 proc. ankietowanych, a 22,8 proc. nie ma swojej opinii na ten temat.

Wraz z wiekiem spadał odsetek osób deklarujących rozważenie zagłosowania na takie ugrupowanie (do 24 lat – 27 proc., 25-34 lata – 20 proc., 35-49 lat – 14 proc., powyżej 50 lat – 8 proc.). Najwięcej osób, które rozważyłoby głosowanie na partię roboczo nazywaną Konfederacją light pochodziło z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (19 proc.)

— komentuje w rozmowie z gazetą wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

„Jeszcze mnie nie pojeb…”

Do tej samej kwestii nawiązuje również dziennikarz Patryk Słowik.

Potwierdzam. Gdyby tylko powstała partia Ryszarda Petru należałbym do osób, które rozważyłyby głosowanie na nią. I po gruntownym rozważeniu doszedłbym do wniosku, że przecież jeszcze mnie nie pojeb…

— pisze.

Powstanie klubu Centrum

Parlamentarny klub Centrum powstał w lutym br. Przystąpiło do niego 15 posłów, którzy wcześniej należeli do Polski 2050, m.in. są to Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru czy Aleksandra Leo. Współpracę z klubem ogłosiło również trzech senatorów Polski 2050 i jej jedyny europoseł - Michał Kobosko.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 czerwca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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„Rzeczpospolita”/PAP/X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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