Kolejna afera w mieście Trzaskowskiego! Premia za... kiełbasę w stołecznym USC? Stanowski: „Nie no, nie wierzę”

  • Polityka
  • opublikowano:
Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie / autor: Fratria/X
Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie / autor: Fratria/X

Według relacji pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, dodatki motywacyjne dla pracowników zależały nie tylko od pracy, ale i od… jakości domowych wędlin wręczanych kierownictwu. Sprawę w typowy dla siebie sposób skomentował twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Stołeczna „Gazeta Wyborcza” skrytykowała warszawski ratusz za sytuację, która ma ponoć miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego. W tekście o szokującym tytule „Kupowałam czopki, mięso i chleb dla pani naczelniczki”, gazeta pisze, że w stołecznym USC rządzi klan „swoich”. Sprawę nagłośniła Ewa Danowska, która w warszawskim USC przepracowała 21 lat, a w lutym 2026 r. przeszła na emeryturę. „GW” opublikowała też anonimowe wypowiedzi pracowników warszawskiego USC. Część z nich w urzędzie już nie pracuje.

Liczą się przysługi świadczone na rzecz przełożonego. Koleżanka z wydziału, by wkupić się w łaski byłej naczelniczki, przez lata przynosiła jej domową kiełbasę i przetwory własnej roboty. Awansu nie dostała, ale dodatek motywacyjny miała zawsze. Gdy nastał nowy naczelnik spoza układu, na dzień dobry powiesiła na jego drzwiach torbę z szynką. Myślała, że tak trzeba, ale podziękował

— wskazała jedna z osób w rozmowie z „GW”.

„Nie no, nie wierzę”

Po ujawnieniu tych faktów Krzysztof Stanowski zabrał głos. Twórca kanału Zero najzwyczajniej w świecie nie dowierza.

Nie no, nie wierzę. Kiełbasę trzeba było przynosić przełożonym w warszawskim urzędzie. Dosłownie

— podkreślił Krzysztof Stanowski.

Czytaj także

X/„Gazeta Wyborcza”/wPolityce/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych