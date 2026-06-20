Wczoraj w Sejmie podczas bloku głosowań wystąpił szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego minister Zbigniew Bogucki i przypomniał, że wynaturzenia i patologie w ochronie zdrowia mają znaczek Platformy Obywatelskiej. Była to reakcja na wcześniejsze wystąpienie premiera Tuska, który po tym, jak w mediach ukazały się informacje, że lekarz i jednocześnie radny Platformy zarobił 1,6 mld zł w Szpitalu Południowym w Warszawie, co więcej zorganizował tam tzw. VIP Room i szybką ścieżkę przyjęć dla polityków Platformy i ich rodzin na badania diagnostyczne, a nawet na odtrucia po libacjach alkoholowych. Tusk stwierdził, że to zwyrodnienie systemowe i podkreślił, że nie ma ono partyjnego znaczka, co więcej wręcz z bezczelnością domagał się współpracy opozycji w walce z patologiami, choć to, co się stało w Szpitalu Południowym, jest patologią Platformy od samej góry do samego dołu.
Przypomnijmy, że organem założycielskim Szpitala Południowego jest samorząd miasta stołecznego Warszawy, a decyzje kadrowe podejmuje prezydent Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy, a teraz Koalicji Obywatelskiej, to on powołał zarząd tego szpitala i jego radę nadzorczą, w której byli sami przedstawiciele tej partii. Lekarz z tymi astronomicznymi zarobkami to szef młodzieżówki Platformy i właśnie dlatego mógł być kierownikiem SOR-u w tym szpitalu, mimo tego, ze nie miał specjalizacji, co więcej mógł „pracować” po 331 godzin miesięcznie (11 godzin każdego dnia w miesiącu), a także „pracować” jeszcze w trzech innych placówkach ochrony zdrowia w Warszawie. Wszystkie te oczywiste absurdy były akceptowane przez ludzi związanych z Platformą, co pozwalało wręcz na kradzież publicznych pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia, na gigantyczną skalę i krycie tej kradzieży przez zwierzchników tego młodego lekarza.
Ponieważ ta sprawa zbulwersowała opinię publiczną w Polsce, zresztą nie tylko zwolenników obecnej opozycji, także część tych, którzy głosowali na Platformę i inne partie koalicyjne, to próba Tuska odklejenia od niej znaczka Platformy wywołuje jeszcze większe wzburzenie. Dlatego szef Kancelarii Prezydenta minister Bogucki mówił wprost nie tylko o odpowiedzialności prezydenta Trzaskowskiego, ale także ministra Kierwińskiego, szefa mazowieckiej Platformy (wspomniany młody lekarz był jego bliskim politycznym współpracownikiem) i oczywiście obecnej minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, która wprawdzie nie jest członkiem Platformy, ale jest osobistym wyborem samego Donalda Tuska. Minister Bogucki żądał od premiera przeprosin skierowanych do Polaków, szczególnie tych czekających w wielomiesięcznych kolejkach do lekarzy specjalistów i na badania diagnostyczne, a także dymisji ministra Kierwińskiego i minister zdrowia. Nic takiego zapewne nie nastąpi, choć rządzącym będzie trudno ją zamieść pod dywan, bo media zamierzają publikować nazwiska czołowych polityków Platformy, którzy korzystali ze wspomnianego VIP Roomu, niektórzy wielokrotnie.
Zresztą skandal w Szpitalu Południowym to nie jedyny skandal z ostatnich kilku miesięcy, wywołany przez polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy traktują placówki ochrony zdrowia jak swoją prywatną własność, niedawno głośne były sprawy senatora Lenza i a także poseł Szumlias. Ten pierwszy zawiózł do szpitala powiatowego członka swojej rodziny i doprowadził do tego, że bez rejestracji pacjenta, przeprowadzono w tej placówce zabieg medyczny z wykorzystaniem sprzętu i zatrudnionego tam personelu medycznego. Gdy zrobił się z tego skandal, dyrektor palcówki zresztą także z Platformy, zwrócił się do NFZ o kontrolę, a ta wykazała rażące naruszenie prawa i nałożyła na placówkę wysoką karę, senator wprawdzie został zawieszony w Platformie, ale kosztów zabiegu i kary nałożonej na szpital, nie zwrócił. Z kolei w przypadku poseł Szumilas, także chodziło o wykorzystanie sprzętu medycznego do przywiezienia członka jej rodziny do szpitala i to przez jednego z dyrektorów tej placówki, nieposiadającego żadnych uprawnień do wykonania tego rodzaju czynności i te skandaliczne działania, tym razem nie spotkały się z żadną reakcją władz Platformy.
Te wynaturzenia i patologie polityków Platformy mają miejsce w sytuacji, kiedy w systemie ochrony zdrowia tylko w tym roku brakuje przynajmniej 23 mld zł, a kolejni ministrowie wdrażają cięcia finansowe, które skutkują likwidacją oddziałów szpitalnych, a także poważnymi ograniczeniami dla pacjentów w dostępie do usług medycznych. Działania likwidacyjne zaczęły się już na początku 2024 roku, kiedy resort zdrowia określił, że oddział położniczo-ginekologiczny może przetrwać w szpitalu, tylko wtedy kiedy odbywa się na nim przynajmniej 400 porodów rocznie, co spowodowało, że ograny założycielskie dla szpitali, a więc powiaty i gminy, zdecydowały o likwidacji już co najmniej 40. takich oddziałów w całym kraju. Z kolei od niedawna obowiązuje rozporządzenie już tej ministra zdrowia, które pozwala na uzyskanie finansowych bonusów za likwidację oddziałów funkcjonujących całodobowo, albo ich zamianę na oddziały planowe, czy też oddziały procedur jednodniowych. Ten bonus to 50% dotychczasowego ryczałtu na funkcjonowanie oddziału, płacone przez NFZ, aż przez 2 lata, jednak pod warunkiem jego likwidacji, albo też wspomnianej zamiany na oddział z przyjęciami planowanymi, czy procedurami jednodniowymi, a więc znacznie „tańszymi” od tych dotychczasowych, ale nie koniecznie lepszych dla pacjentów. Pomysł, aby płacić szpitalom 50% dotychczasowego ryczałtu i to przez 2 lata, za to tylko, że nie będzie się na tym oddziale przyjmować pacjentów i ich leczyć, jest dosłownie „z piekła rodem”, bo wręcz wymusza na samorządach, będących organem założycielskim dla szpitali, do których jest on adresowany, tego rodzaju decyzje.
Z kolei od 1 lipca tego roku ruszy realizacja sztandarowego pomysłu minister zdrowia na cięcia w wydatkach na ochronę zdrowia, nazwany ładnie brzmiącą, choć brutalną w skutkach, „konsolidacją szpitali”, głównie powiatowych, prowadzonych przez jeden organ założycielski, np. związek tych samorządów. Na ten cel minister zdrowia chce przeznaczyć aż ponad 1,1 mld zł „ukradzione” z Funduszu Medycznego i mają to być bezzwrotne granty o charakterze inwestycyjnym, adresowane do tych samorządów, nawet do wysokości 70 mln złotych, choć ze względu na wielkość środków, będą to raczej zasilenia po kilkanaście milionów złotych na jeden projekt konsolidacyjny. Ma to być finansowa zachęta do podejmowania tego rodzaju decyzji przez samorządy i zapewne część z nich zdecyduje się na łącznie szpitali na terenie kilku powiatów i likwidację dublujących się oddziałów szpitalnych, głównie dlatego, że mają one gigantyczne długi, więc każde dodatkowe środki będą chętnie przyjmowane, mimo konieczności podjęcia decyzji o charakterze likwidacyjnym.
Oprócz pomysłów likwidacyjnych i konsolidacyjnych kolejnym obszarem cięć forsowanych przez minister zdrowia jest ograniczanie płatności za tzw. usługi ponadlimitowe, w tym także w diagnostyce, czego spektakularnym przykładem było rozporządzenie z 1 kwietnia tego roku, którym wprowadzono zaledwie 50% odpłatność NFZ za ponadlimitowe usługi medyczne w zakresie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej i 60% odpłatność dotyczącą usług medycznych w zakresie gastroskopii i kolonoskopii. Co więcej, jeżeli jakaś placówka ochrony zdrowia zdecyduje się świadczyć tego rodzaju usługi mimo tak głębokich cięć płatności, to rozliczenia z NFZ-etem z tego tytułu, nie nastąpią w następnym kwartale po wykonaniu usługi, ale po zakończeniu roku kalendarzowego, więc zastosowano rozwiązanie, które wręcz całkowicie zniechęca placówki ochrony zdrowia do świadczenia tego rodzaju usług poza przyznanymi limitami. Wprowadzenie tego rozporządzenia powoduje, że szpitale muszą wręcz drastycznie ograniczyć diagnostykę pacjentów, co w praktyce z jednej strony uniemożliwia racjonalne leczenie, z drugiej w sposób wręcz nieprawdopodobny, wydłuża kolejki do tego rodzaju badań, często do kilkunastu miesięcy, a nawet dwóch lat i więcej. W sektorze prywatnym ochrony zdrowia natychmiast nastąpiła reakcja na ten stan rzeczy, firmy oferujące usługi tomografii komputerowej, czy rezonansu magnetycznego w związku z tym, że są to badania drogie, od niedawna oferują możliwość rozłożenia płatności za nie na raty z ich zerowym oprocentowaniem.
Przy tak drastycznych cięciach oszczędnościowych znacząco utrudniających dostęp do usług medycznych dla pacjentów, wynagrodzenie w wysokości 1,6 mln zł dla lekarza i jednocześnie aktywnego działacza Koalicji Obywatelskiej, wręcz skrajnie bulwersuje nie tylko opinię publiczną, ale i pracowników placówek ochrony zdrowia. Próba zbagatelizowania tego skandalu przez premiera Tuska i odklejenia od niego znaczka Platformy napotkała na zdecydowany sprzeciw prezydenta Nawrockiego, a przedstawił go w mocnym wystąpieniu w Sejmie minister Zbigniew Bogucki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763087-bogucki-wynaturzenia-w-ochronie-zdrowia-maja-znaczek-platformy
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