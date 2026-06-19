Prezes PiS spotkał się z Bardellą. "Bonapartego już dawno nie ma, ale..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezes PiS spotkał się z Bardellą. / autor: Fratria
Prezes PiS spotkał się z Bardellą. / autor: Fratria

Bonapartego już dawno nie ma, ale jest pewne doświadczenie. Jest wiara, a to wszystko warunek zwycięstwa. Po prostu idziemy w stronę zwycięstwa, proszę państwa. Idziemy w stronę zwycięstwa i to najważniejszy przekaz dzisiejszego dnia” - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z Jordanem Bardellą, przewodniczącym francuskiego Zjednoczenia Narodowego.

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz przewodniczącego francuskiego Zjednoczenia Narodowego i europosła Jordana Bardelli.

To były rozmowy, które pokazały, że jest bardzo wiele bardzo ważnych, zupełnie zasadniczych wspólnych punktów, które określają nasze cele, nasz sposób rozumowania, nasze poglądy. To bardzo ważne

— wskazał prezes PiS.

Bonapartego już dawno nie ma, ale jest pewne doświadczenie. Jest wiara, a to wszystko warunek zwycięstwa. Po prostu idziemy w stronę zwycięstwa, proszę państwa. Idziemy w stronę zwycięstwa i to najważniejszy przekaz dzisiejszego dnia

— zaznaczył.

Prezydent Francji

Podczas konferencji prezes PiS podkreślił, że liczy na wyborcze zwycięstwo Bardelli.

Mam nadzieję, tę nadzieję wyrażałem w trakcie tych rozmów, że bardzo niedługo pan będzie prezydentem Francji i że to będzie ogromnie ważna zmiana

— wskazał.

Przy czym mówię to państwu, ale mówiliśmy także o tym w trakcie naszych rozmów. To będzie droga, bo ważny krok, decydujący, można powiedzieć, ku temu, by w Polsce, Europie powstała koalicja, która będzie w stanie UE zmienić

— zaznaczył.

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Stała baza

Prezes Kaczyński mówił także o stałej bazie wojsk amerykańskich:

Oczywiście zabiegaliśmy o to, aby ona [stała baza wojsk amerykańskich] tutaj powstała już dawno, zabiegał także poprzedni rząd. Jeżeli chodzi o te zabiegi ostatnich tygodni i miesięcy, to są zabiegi przede wszystkim prezydenta, bo on ma dobre stosunki z tym, kto decyduje w tej chwili w USA. Może jak żaden od dawna, bo nie chcę powiedzieć, że żaden w ogóle prezydent amerykański

— podkreślił.

Jeżeli szukać źródeł tego jeszcze nie sukcesu, ale zapowiedzi sukcesu, to trzeba go szukać w osobie prezydenta RP, w Kancelarii Prezydenta, a także wśród polityków naszej formacji, którzy w stosunkach polsko-amerykańskich, choćby stojący tutaj Adam Bielan odgrywają naprawdę bardzo dużą rolę

— zauważył.

Afera

Lider PiS nawiązał także do afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Oczywiście, że powinien [Rafał Trzaskowski] podać się do dymisji. Ale prawie równie oczywiste jest to, że nie poda się do dymisji, bo po prostu po tamtej stronie żadne reguły odpowiedzialności politycznej, a w szczególności już honoru w polityce nie obowiązują. To są ludzie jakby z innej kultury, więc nie ma o czym mówić

— powiedział.

Dobra rozmowa

Spotkanie skomentował w mediach społecznościowych Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

Dziękujemy Jordanowi Bardelli za dobrą rozmowę. Przyszłość Europy, kwestie bezpieczeństwa, zagrożenie ze strony Rosji oraz sytuacja polityczna w Polsce i we Francji były głównymi tematami naszego spotkania

— napisał.

W trakcie rozmowy poruszyliśmy także temat obecnych problemów Unii Europejskiej i możliwych dróg wyjścia z tego kryzysu. W wielu obszarach dostrzegamy podobne spojrzenie na stojące przed Europą wyzwania. Europa potrzebuje dziś więcej dialogu i współpracy

— wskazał.

as/300Polityka/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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