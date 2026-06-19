„Bonapartego już dawno nie ma, ale jest pewne doświadczenie. Jest wiara, a to wszystko warunek zwycięstwa. Po prostu idziemy w stronę zwycięstwa, proszę państwa. Idziemy w stronę zwycięstwa i to najważniejszy przekaz dzisiejszego dnia” - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z Jordanem Bardellą, przewodniczącym francuskiego Zjednoczenia Narodowego.
W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz przewodniczącego francuskiego Zjednoczenia Narodowego i europosła Jordana Bardelli.
To były rozmowy, które pokazały, że jest bardzo wiele bardzo ważnych, zupełnie zasadniczych wspólnych punktów, które określają nasze cele, nasz sposób rozumowania, nasze poglądy. To bardzo ważne
— wskazał prezes PiS.
Bonapartego już dawno nie ma, ale jest pewne doświadczenie. Jest wiara, a to wszystko warunek zwycięstwa. Po prostu idziemy w stronę zwycięstwa, proszę państwa. Idziemy w stronę zwycięstwa i to najważniejszy przekaz dzisiejszego dnia
— zaznaczył.
Prezydent Francji
Podczas konferencji prezes PiS podkreślił, że liczy na wyborcze zwycięstwo Bardelli.
Mam nadzieję, tę nadzieję wyrażałem w trakcie tych rozmów, że bardzo niedługo pan będzie prezydentem Francji i że to będzie ogromnie ważna zmiana
— wskazał.
Przy czym mówię to państwu, ale mówiliśmy także o tym w trakcie naszych rozmów. To będzie droga, bo ważny krok, decydujący, można powiedzieć, ku temu, by w Polsce, Europie powstała koalicja, która będzie w stanie UE zmienić
— zaznaczył.
Stała baza
Prezes Kaczyński mówił także o stałej bazie wojsk amerykańskich:
Oczywiście zabiegaliśmy o to, aby ona [stała baza wojsk amerykańskich] tutaj powstała już dawno, zabiegał także poprzedni rząd. Jeżeli chodzi o te zabiegi ostatnich tygodni i miesięcy, to są zabiegi przede wszystkim prezydenta, bo on ma dobre stosunki z tym, kto decyduje w tej chwili w USA. Może jak żaden od dawna, bo nie chcę powiedzieć, że żaden w ogóle prezydent amerykański
— podkreślił.
Jeżeli szukać źródeł tego jeszcze nie sukcesu, ale zapowiedzi sukcesu, to trzeba go szukać w osobie prezydenta RP, w Kancelarii Prezydenta, a także wśród polityków naszej formacji, którzy w stosunkach polsko-amerykańskich, choćby stojący tutaj Adam Bielan odgrywają naprawdę bardzo dużą rolę
— zauważył.
Afera
Lider PiS nawiązał także do afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Oczywiście, że powinien [Rafał Trzaskowski] podać się do dymisji. Ale prawie równie oczywiste jest to, że nie poda się do dymisji, bo po prostu po tamtej stronie żadne reguły odpowiedzialności politycznej, a w szczególności już honoru w polityce nie obowiązują. To są ludzie jakby z innej kultury, więc nie ma o czym mówić
— powiedział.
Dobra rozmowa
Spotkanie skomentował w mediach społecznościowych Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
Dziękujemy Jordanowi Bardelli za dobrą rozmowę. Przyszłość Europy, kwestie bezpieczeństwa, zagrożenie ze strony Rosji oraz sytuacja polityczna w Polsce i we Francji były głównymi tematami naszego spotkania
— napisał.
W trakcie rozmowy poruszyliśmy także temat obecnych problemów Unii Europejskiej i możliwych dróg wyjścia z tego kryzysu. W wielu obszarach dostrzegamy podobne spojrzenie na stojące przed Europą wyzwania. Europa potrzebuje dziś więcej dialogu i współpracy
— wskazał.
as/300Polityka/PAP/X
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