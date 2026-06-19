Mentzen szydzi z Trzaskowskiego i KO. "Lepiej, gdyby zdecydowali się na taboret"

  • Polityka
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Sławomir Mentzen szydzi z Rafała Trzaskowskiego i KO / autor: Fratria/X/PAP/Piotr Nowak/Ronny Sachse/CC BY-SA 4.0 Deed/modyfikacja AI
Sławomir Mentzen szydzi z Rafała Trzaskowskiego i KO / autor: Fratria/X/PAP/Piotr Nowak/Ronny Sachse/CC BY-SA 4.0 Deed/modyfikacja AI

Rok temu w kampanii prezydenckiej Sławomir Mentzen pił z Rafałem Trzaskowskim piwo, a dziś mówi, że lepszy od niego byłyby taboret. „Podobno w Warszawie wybory wygrałby nawet taboret, gdyby tylko wystawiła go Platforma” - tak lider Konfederacji zaczyna swój wpis w mediach społecznościowych.

To już nie jest jakaś tam kompromitacja, to polityczny upadek warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Afera z lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem, któremu nagle z rąk wypadła legitymacja KO coraz bardziej pogrąża politycznie partię Donalda Tuska. Na jaw wychodzą nowe fakty, a sprawa stołecznego Szpitala Południowego rozgrzała i zbulwersowała opinię publiczną.

Podczas kiedy polska służba zdrowia tonie w długach, a pacjenci czekają w niekończących się kolejkach, w będącym chlubą prezydenta Trzaskowskiego szpitalu działał „salonik” VIP dla polityków KO. Czy coś takiego mogą spokojnie znieść mieszkańcy Warszawy? Jaki los czeka go przy kolejnych wyborach samorząowych?

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Wcześniej piwo, a teraz taboret?

Gest Sławomira Mentzena z maja 2025 r., który usiadł w swoim pubie przy jednym stoliku z Trzaskowskim, został bardzo źle odebrany w środowisku Konfederacji. Słychać było zarzuty o zdradzie, bo zwolennicy tej partii poparli w większości Karola Nawrockiego. Dziś jednak Mentzen szydzi z wiceszefa Koalicji Obywatelskiej i odbiera mu zdolność kandydowania w wyborach, bo nawet w Warszawie by już nie wygrał.

Podobno w Warszawie wybory wygrałby nawet taboret, gdyby tylko wystawiła go Platforma.

Wygląda na to, że dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby jednak zdecydowali się w końcu na ten taboret

— napisał w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen z Konfederacji.

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koal/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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