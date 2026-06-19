Prezes PiS Jarosław Kaczyński wczoraj obchodził swoje 77. urodziny. Okazuje się, że najbliżsi przygotowali z tej okazji dla prezesa PiS niespodziankę. Portal wPolityce.pl dotarł do zdjęć, które pokazują, że przypadła ona do gustu liderowi PiS.
Na zdjęciach, które publikujemy, widać prezesa PiS zdmuchującego świeczki na swoim torcie urodzinowym. Na torcie widnieje grafika z Jarosławem Kaczyńskim oraz jego kotem. Powszechnie wiadomo, że lider PiS jest miłośnikiem tych zwierząt.
Jarosław Kaczyński na zdjęcia jest wyraźnie uśmiechnięty, widać, że przygotowana niespodzianka przypadła mu do gustu.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763026-tylko-u-nas-mamy-zdjecia-z-obchodow-77-urodzin-prezesa-pis
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