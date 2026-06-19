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TYLKO U NAS. Mamy zdjęcia z obchodów 77. urodzin prezesa PiS! Niezwykła niespodzianka dla Jarosława Kaczyńskiego

  • Polityka
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autor: wPolityce.pl
autor: wPolityce.pl

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wczoraj obchodził swoje 77. urodziny. Okazuje się, że najbliżsi przygotowali z tej okazji dla prezesa PiS niespodziankę. Portal wPolityce.pl dotarł do zdjęć, które pokazują, że przypadła ona do gustu liderowi PiS.

Na zdjęciach, które publikujemy, widać prezesa PiS zdmuchującego świeczki na swoim torcie urodzinowym. Na torcie widnieje grafika z Jarosławem Kaczyńskim oraz jego kotem. Powszechnie wiadomo, że lider PiS jest miłośnikiem tych zwierząt.

Jarosław Kaczyński na zdjęcia jest wyraźnie uśmiechnięty, widać, że przygotowana niespodzianka przypadła mu do gustu.

autor: wPolityce.pl autor: wPolityce.pl autor: wPolityce.pl autor: wPolityce.pl autor: wPolityce.pl

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Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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