Dlaczego Jaśkowiak dostał tortem? Anarchista ujawnia motywy

„Żaden inny sposób nie przynosił skutków. Prezydent Poznania ignoruje mieszkańców, a wręcz jeszcze dodatkowo ich dosłownie szkaluje” - powiedział anarchista Kamil Siemaszko w Kanale Zero, tłumacząc, dlaczego postanowił uderzyć tortem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został uderzony tortem w trakcie absolutoryjnej sesji rady miasta.
Sprawcą okazał się Kamil Siemaszko, anarchista z Poznania, zawodnik muay thai. Oprócz niego zatrzymany został Patryk Szynkowski. Obaj usłyszeli już zarzuty: naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, zniszczenia mienia w postaci garnituru oraz znieważenia.
Na antenie Kanału Zero Siemaszko opowiedział, dlaczego zdecydował się na ten czyn.
W takich warunkach,, które narzuca prezydent i elita Poznania, tak de facto nie da się inaczej zwrócić uwagi na problemy
— wskazał.
Razem
Jacek Jaśkowiak sprawę ataku próbował łączyć z partią Razem i działalnością Adriana Zandberga i Marceliny Zawiszy w Poznaniu, o której informowaliśmy na portalu wPolityce.pl.
Siemaszko zaprzeczył jednak, aby miało to związek z działalnością partii Razem.
Żeby mówić coś takiego, to trzeba by mieć, chociażby jakiekolwiek dane, które by mogły na to wskazywać. Ja nie jestem członkiem partii Razem. Nie jestem ich zwolennikiem. Nie jestem ich wyborcą
— powiedział.
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Motywy
Anarchista opowiedział, dlaczego zdecydował się na takie działania.
Żaden inny sposób nie przynosił skutków. Prezydent Poznania ignoruje mieszkańców, a wręcz jeszcze dodatkowo ich dosłownie szkaluje. Najlepszym przykładem, który jest najświeższy, jest sprawa mieszkańców osiedla maltańskiego, którzy od dwóch lat próbują bezskutecznie cały czas dostać się do prezydenta i rozmawiać z nim na temat osiedla, które po prostu kupił deweloper od kurii. Na dodatek jeszcze dzięki miastu za niebagatelną kwotę prawie pół miliarda złotych. I prezydent się z nimi od tych dwóch lat, gdzie ten konflikt jest bardzo mocno zintensyfikowany, nigdy nie spotkał
— powiedział.
Poznań jest chyba jedynym takim dużym miastem, który nie ma przyjętej uchwały antykorupcyjnej
— wymieniał.
as/Kanał Zero.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763018-dlaczego-jaskowiak-dostal-tortem-anarchista-ujawnia-motywy
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