Prezydent podpisał ustawy. Wbił też szpilę hejterom!

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie sześciu nowych ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. te dotyczące utworzenia służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej oraz uproszczenia rozliczania podatków. Przy okazji głowa państwa pozwoliła sobie na uwagę dot. oskarżeń o zbyt częste wetowanie.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał kolejne ustawy, które trafiły do niego z Parlamentu. Tym razem jest ich aż sześć.
W swoim wpisie na portalu X, prezydent wymienia wszystkie ustawy, pod którymi znalazł się jego podpis.
Dzień dobry, Polsko. Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zaakceptowałem: 1. Uproszczenia w rozliczaniu podatków. 2. Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie. 3. Ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń. 4. Utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej. 5. Powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. 6. Ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków
— czytamy.
Weta prezydenta
Przy okazji prezydent wyliczył hejterom, jaki procent ustaw do tej pory podpisał, a jaki zawetował.
229 – ustaw podpisałem. 37 – ustaw zawetowałem. Ponad 85% ustaw uzyskało moją akceptację. Zabieram się do dalszych obowiązków i życzę wszystkim miłego dnia!
— napisał prezydent.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763004-prezydent-podpisal-ustawy-wbil-tez-szpile-hejterom
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