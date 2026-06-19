Prezydent podpisał ustawy. Wbił też szpilę hejterom!

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Marcin Obara
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Marcin Obara

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił podpisanie sześciu nowych ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. te dotyczące utworzenia służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej oraz uproszczenia rozliczania podatków. Przy okazji głowa państwa pozwoliła sobie na uwagę dot. oskarżeń o zbyt częste wetowanie.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał kolejne ustawy, które trafiły do niego z Parlamentu. Tym razem jest ich aż sześć.

W swoim wpisie na portalu X, prezydent wymienia wszystkie ustawy, pod którymi znalazł się jego podpis.

Dzień dobry, Polsko. Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zaakceptowałem: 1. Uproszczenia w rozliczaniu podatków. 2. Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie. 3. Ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń. 4. Utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej. 5. Powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. 6. Ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków

— czytamy.

Weta prezydenta

Przy okazji prezydent wyliczył hejterom, jaki procent ustaw do tej pory podpisał, a jaki zawetował.

229 – ustaw podpisałem. 37 – ustaw zawetowałem. Ponad 85% ustaw uzyskało moją akceptację. Zabieram się do dalszych obowiązków i życzę wszystkim miłego dnia!

— napisał prezydent.

X/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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