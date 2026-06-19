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Petru uderza w Pełczyńską-Nałęcz! Zdumiewający argument, Gozdyra w szoku

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Ryszard Petru, który niedawno opuścił Polskę 2050 i został posłem klubu Centrum, na antenie Polsat News uderzył w przewodniczącą Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, oceniając, że blisko jest jej do… Partii Razem. Prowadząca program Agnieszka Gozdyra była zszokowana takim stanowiskiem i domagała się, żeby Petru uargumentował swój pogląd. Miał z tym wyraźny problem.

Pani Pełczyńska-Nałęcz jest już blisko Partii Razem

— stwierdził Ryszard Petru.

Przepraszam? Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest blisko Partii Razem?

— dopytywała prowadząca program red. Agnieszka Gozdyra, wyraźnie nie dowierzając w to, co słyszy.

Tak, mentalnie i w postulatach

— bronił swojego stanowiska Petru.

W czym się pani Pełczyńska-Nałęcz zbliżyła do…

— dopytywała prowadząca.

W postulatach

— odparł Petru przed zakończeniem pytania.

W którym?

— domagała się konkretów prowadząca.

Wpadka Petru

O Boże, no wie pani, od kwestii chociażby nawet formy na takiej agresywnej walki z deweloperami, poprzez te wszystkie działania dotyczące… chociażby była przeciwnikiem swego czasu składki zdrowotnej [Pełczyńska-Nałęcz była za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, zupełnie inaczej niż Partia Razem - przyp. red.]. Uważam, że to są poglądy zbliżone. Ma do nich prawo. Ja tego nie krytykuję, tylko jest to bardzo daleko od moich poglądów

— odpowiedział Petru, używając przy tym jak widać przykładu, w którym akurat Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz prezentowała zupełnie inne stanowisko niż Partia Razem.

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tkwl/Polsat News/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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