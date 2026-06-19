Ryszard Petru, który niedawno opuścił Polskę 2050 i został posłem klubu Centrum, na antenie Polsat News uderzył w przewodniczącą Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, oceniając, że blisko jest jej do… Partii Razem. Prowadząca program Agnieszka Gozdyra była zszokowana takim stanowiskiem i domagała się, żeby Petru uargumentował swój pogląd. Miał z tym wyraźny problem.
Pani Pełczyńska-Nałęcz jest już blisko Partii Razem
— stwierdził Ryszard Petru.
Przepraszam? Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest blisko Partii Razem?
— dopytywała prowadząca program red. Agnieszka Gozdyra, wyraźnie nie dowierzając w to, co słyszy.
Tak, mentalnie i w postulatach
— bronił swojego stanowiska Petru.
W czym się pani Pełczyńska-Nałęcz zbliżyła do…
— dopytywała prowadząca.
W postulatach
— odparł Petru przed zakończeniem pytania.
W którym?
— domagała się konkretów prowadząca.
Wpadka Petru
O Boże, no wie pani, od kwestii chociażby nawet formy na takiej agresywnej walki z deweloperami, poprzez te wszystkie działania dotyczące… chociażby była przeciwnikiem swego czasu składki zdrowotnej [Pełczyńska-Nałęcz była za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, zupełnie inaczej niż Partia Razem - przyp. red.]. Uważam, że to są poglądy zbliżone. Ma do nich prawo. Ja tego nie krytykuję, tylko jest to bardzo daleko od moich poglądów
— odpowiedział Petru, używając przy tym jak widać przykładu, w którym akurat Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz prezentowała zupełnie inne stanowisko niż Partia Razem.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762987-petru-uderza-w-pelczynska-nalecz-gozdyra-w-szoku
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