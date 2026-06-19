Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o spotkaniu w Brukseli z polskim premierem Donaldem Tuskiem i powiadomił, że tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Wcześniej o spotkaniu informowały ukraińskie media. Co ciekawe, spotkaniem nie pochwalił się szef polskiego rządu. Czy podczas spotkania była omawiana kwestia bulwersujacej decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”?
Spotkałem się w Brukseli z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej oraz integracji europejskiej Ukrainy, a także wyzwania, które pozostają wspólne dla wszystkich państw Europy z powodu rosyjskiej agresji
— ogłosił Zełenski w serwisach społecznościowych.
Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. To ma naprawdę duże znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. Nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolność każdego narodu żyjącego w sąsiedztwie Rosji muszą być chronione
— podkreślił ukraiński przywódca.
Spotkanie na marginesie szczytu w Brukseli
Wcześniej ukraiński portal Europejska Prawda poinformował, że Zełenski rozmawiał w Brukseli z Tuskiem na marginesie szczytu UE i ocenił, że ich spotkanie było ważne ze względu na napięcia między dwoma krajami oraz nadchodzącą Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
Portal napisał, że do rozmowy doszło przed początkiem posiedzenia plenarnego szczytu UE. Opublikował także zdjęcia, na których widać, że Zełenskiemu towarzyszył minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Obok Tuska była Agnieszka Bartol, przedstawicielka RP przy UE.
O wynikach (rozmów) nie poinformowano, jednak to spotkanie ma szczególne znaczenie ze względu na zaostrzenie konfliktu historycznego między dwoma krajami oraz zbliżającą się Konferencję Odbudowy Ukrainy (URC) w Gdańsku, na której początkowo planowana była obecność prezydenta Zełenskiego
— skomentowała Europejska Prawda.
Następnie portal dodał, że według „niektórych polskich źródeł” Zełenski „przyjedzie do Gdańska mimo skandalu z ‘Bohaterami UPA’. Podkreślił także, że oficjalnego potwierdzenia wizyty Zełenskiego w Polsce nie było.
Skandaliczna decyzja Zełenskiego
Spór polsko-ukraiński wokół „Bohaterów UPA” wybuchł pod koniec maja, gdy Zełenski nadał takie imię jednej z jednostek wojskowych. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia uznawana jest w Polsce za sprawczynię eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. W Ukrainie formacja ta uważana jest za uczestniczkę walk o niepodległość, głównie przeciwko ZSRR.
Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego jednym z punktów zwołanego na 8 czerwca posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi.
Kapituła przedstawiła uczestniczącemu w jej obradach prezydentowi Nawrockiemu opinię w tej sprawie. Przedstawiciele KPRP informowali później, że prezydent podejmie decyzję w tej sprawie „w odpowiednim czasie”. Do dziś ona nie zapadła.
Kancelaria prezydenta Zełenskiego, dopytywana przez dziennikarzy, czy pojedzie on na Konferencję Odbudowy Ukrainy do Gdańska, nie udzieliła dotąd odpowiedzi. Powtórzyła stały komunikat, że ze względów bezpieczeństwa zagraniczne wizyty głowy państwa nigdy nie są zapowiadane.
W ostatnią sobotę Mykyta Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu, powiedział jednak PAP, że Zełenski planuje podróż do Gdańska.
Poturajew stwierdził, że Zełenski „ma tam być”.
Są takie plany i wiem, że wszyscy (ukraińscy uczestnicy konferencji — PAP) planujemy przyjazd. Chociaż nie mogę mówić w jego (Zełenskiego – PAP) imieniu
— podkreślił.
Deputowany zapewnił także, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą.
Podziękowania Polsce
Zełenski w wystąpieniu na unijnym szczycie podziękował krajom sąsiedzkim: Polsce, Węgrom, Rumunii i Słowacji. Zapowiedział, że Ukraina jest gotowa na zacieśnienie współpracy, która będzie oparta na wzajemnym szacunku.
Zmiany na Węgrzech - nawiasem mówiąc, dobre zmiany, to moja własna opinia - otwierają nową szansę na zacieśnienie relacji zarówno wewnątrz UE, jak i na linii UE–Ukraina
— powiedział unijnym liderom Zełenski. Nawiązał do objęcia rządu w Budapeszcie przez Petera Magyara, który zastąpił skonfliktowanego z Zełenskim Viktora Orbana.
Dla Kijowa bycie dobrym sąsiadem nigdy nie było tylko pustym sloganem. Jesteśmy teraz gotowi na jak najściślejszą współpracę z każdym z naszych unijnych sąsiadów, opartą na wzajemnym szacunku
— podkreślił.
Chciałbym podziękować naszym sąsiadom – Węgrom, Polsce, Rumunii, Słowacji – i wszystkim pozostałym krajom UE. Chcę was zapewnić, że Ukraina jest zobowiązana do wzajemnego szacunku
— powiedział ukraiński prezydent.
kk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762982-czy-tusk-chce-ukryc-spotkanie-z-zelenskim
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